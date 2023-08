« Absolutiste de la liberté d’expression » Elon Musk semble avoir atteint un nouveau creux en faisant obstacle au trafic du site Web provenant de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour la toilesites qu’il n’aime pas. Le réseaux sociaux des sites d’information ciblés par l’application, notamment le New York Times et Reuters, ainsi que des plateformes de médias sociaux concurrentes telles que Facebook, Filset Ciel bleu en ralentissant les temps de chargement pour liens Posté sur Twitter.

Tous les sites concernés prennent plus de temps à charger que d’autres sites tels que The Washington Post et USA Today, ce qui signifie que le ralentissement affecte les résultats des sites ciblés. La vitesse de chargement d’une page affecte le classement d’un article ou d’un site dans les moteurs de recherche, les sites à chargement rapide apparaissant plus haut sur Allerlorgner qui donne la priorité aux sites qui se chargent en moins de 2,5 secondes.

Le retard a été signalé pour la première fois par un utilisateur tôt mardi sur le forum de discussion Actualités des pirates. L’utilisateur anonyme a souligné que Les utilisateurs de Twitter verront un délai d’au moins cinq secondes sur les sites susmentionnés avant qu’ils ne soient redirigés vers la bonne adresse par t.co. – un service de raccourcissement de liens utilisé par Twitter pour traiter les liens postés sur son site.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.

Selon Littledataun site qui suit Google Analytics, en septembre 2022 seuls les sites qui se chargent en moins de 2,9 secondes sont classés dans le top 20% des résultats de recherchemais avec The Times et Reuters prenant cinq et dix secondes pour charger, il est possible que la limitation ait un effet général sur ces entreprises.

Les gens sont de plus en plus impatients face aux sites à chargement lent, ce qui peut affecter leur opinion sur une entreprise ou un site Web. « Non seulement les utilisateurs s’attendent à voir des résultats rapidement et sont déçus lorsqu’ils ne le font pas, mais la vitesse des pages affecte également immédiatement leur opinion professionnelle sur vous », a déclaré Diona Kidd, associée directrice chez Knowmad Digital Marketing. Entreprise.com.

Maintenant, il semble que « l’opinion professionnelle » de Musk sur les sites affecte ceux qui sont impactés. Il a déjà attaqué le Times dans un Twitter poste pour avoir rendu compte de ses lacunes commerciales, qualifiant ses reportages de « propagande » et disant que son « flux est l’équivalent Twitter de la diarrhée ».

Propriétaire de Bluesky et ancien chef de Twitter, Jack Dorsey, a également critiqué Musk pour son leadership désastreux suite à son acquisition de la société en octobre. Musk a également ciblé Substack après avoir introduit une nouvelle fonctionnalité en avril, créant ce qui serait considéré comme un concurrent de Twitter. À l’époque, Musk a modifié un code sur Twitter qui empêchait les utilisateurs de s’engager avec du contenu lié à Substack ou Substack.

Les cofondateurs de Substack, Chris Best, Hamish McKenzie et Jairaj Sethi, ont déclaré La poste qu’ils avaient fortement demandé à Twitter de revenir sur sa décision de créer un délai dans le chargement des liens Substack.

« Substack a été créé en réponse directe à ce type de comportement des entreprises de médias sociaux », ont-ils déclaré au point de vente. « Les écrivains ne peuvent pas créer d’entreprises durables si leur connexion à leur public dépend de plates-formes peu fiables qui ont prouvé qu’ils étaient prêts à apporter des changements hostiles aux personnes qui les utilisent. »

Bien qu’il soit de notoriété publique dans les médias que Twitter ne génère pas une tonne de trafic vers les médias, à tout le moins, Musk fait perdre le temps de ses propres utilisateurs.