Elon Musk licencie tout le conseil d’administration de Twitter

Le milliardaire est actuellement le seul directeur du géant des médias sociaux et s’engage à apporter un certain nombre de changements

Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a dissous l’ensemble du conseil d’administration de Twitter après son rachat du géant des médias sociaux, selon des documents juridiques déposés auprès des régulateurs financiers lundi.

Pendant ce temps, il a été rapporté que Musk prévoyait de réduire les effectifs de la plateforme jusqu’à 25 %, selon des entretiens et des documents obtenus par le Washington Post. Le cercle restreint de Musk déciderait maintenant qui fera partie de la première série de licenciements, qui devrait toucher plus de 7 000 personnes de presque tous les départements, y compris les ventes, les produits, les ingénieurs, le juridique, ainsi que la confiance et la sécurité, selon un source citée par le point de vente.

Bien que Musk n’ait pas explicitement confirmé ces intentions, il a déjà fait part de ses inquiétudes quant au nombre trop élevé de personnes occupant des postes de direction dans l’entreprise. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il y avait de plus “chose foirée sur Twitter” était, Musk a répondu en tweetant qu’il semble y avoir “10 personnes “gèrent” pour chaque personne qui code.”

Il semble y avoir 10 personnes « gérantes » pour chaque personne codant – Elon Musk (@elonmusk) 30 octobre 2022

Certains ont maintenant fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les licenciements massifs pourraient entraîner une instabilité au sein de l’entreprise et entraîner davantage de harcèlement et de pêche à la traîne sur la plate-forme. Musk, cependant, a souligné qu’il était le seul administrateur n’est que temporaire et a rassuré ses abonnés Twitter que toute modération sur Twitter continuerait à fonctionner sans aucun changement pour le moment.

Le milliardaire a expliqué qu’il formait maintenant un conseil de modération de contenu et a noté que toute modification des politiques de contenu de Twitter et des rétablissements de compte n’aurait lieu qu’après la convocation de ce conseil.

Musk a finalisé son achat de Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière après un processus de rachat tumultueux de près de six mois. Après qu’un procès intenté par Twitter a finalement forcé le rachat, la première décision de Musk en tant que PDG a été de licencier quatre des plus hauts dirigeants de l’entreprise, dont l’ancien PDG Parag Agrawal, déclarant qu’il avait “pas de confiance” dans la direction du géant des médias sociaux.

Le milliardaire a déclaré qu’il considérait Twitter comme la nouvelle place publique de la ville et a souligné l’importance de lutter contre la censure partisane excessive sur la plateforme. Il insiste également sur le fait qu’il n’a pas acheté Twitter pour “gagner plus d’argent,» mais plutôt à “aider l’humanité”.