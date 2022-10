Elon Musk licencie des employés de Twitter pour éviter les paiements de fin d’année ? Voici ce qu’il a à dire

Elon Musk a finalisé jeudi soir l’acquisition pour 44 milliards de dollars du site de micro-blogging Twitter et de nombreuses spéculations ont émergé depuis. Dans le dernier développement, le journaliste Eric Umansky a repris son compte Twitter officiel et a partagé la stratégie de Musk consistant à licencier des personnes avant de devoir leur verser une indemnité de fin d’année. Il a partagé une capture d’écran d’un rapport du New York Times qui disait : « Les licenciements chez Twitter auraient lieu avant la date du 1er novembre, date à laquelle les employés devaient recevoir des attributions d’actions dans le cadre de leur rémunération. Il a en outre révélé comment ces subventions représentent une part importante de la rémunération d’un employé.

“Quel mec. @elonmusk s’assure de licencier les gens sur Twitter avant qu’une partie de leur rémunération de fin d’année n’entre en vigueur mardi. lire la légende. Regarde:

Quel mec. @Elon Musk s’assure de licencier les gens sur Twitter avant qu’une partie de leur rémunération de fin d’année n’entre en vigueur mardi. https://t.co/sEclZozKV5 pic.twitter.com/inw3vF0kIL — Éric Umansky (@ericuman) 29 octobre 2022

Cependant, Musk a réfuté ces affirmations dans le rapport du New York Times. Musk a répondu au tweet et a déclaré: “C’est faux.”

C’est faux – Elon Musk (@elonmusk) 30 octobre 2022

Dans son premier ordre du jour, Musk a limogé le directeur général Parag Agrawal, ainsi que le directeur financier de l’entreprise et son responsable de la sécurité.

Musk, un défenseur de la “liberté d’expression”, a déclaré plus tôt, dans un message aux annonceurs de Twitter, que la plate-forme ne pouvait pas être transformée en un “paysage d’enfer gratuit pour tous” où tout pouvait être dit sans conséquence. La prise de contrôle de Musk a donc suscité des spéculations sur ce que cela implique.

“La raison pour laquelle j’ai acquis Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence”, avait écrit Musk dans son message. aux annonceurs Twitter. “Il y a actuellement un grand danger que les médias sociaux se divisent en chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche qui génèrent plus de haine et divisent notre société”, a-t-il ajouté.

Musk était au siège social de Twitter à San Francisco cette semaine, rencontrant des employés et ayant des conversations impromptues avec eux dans le café, selon le rapport Insider. Mercredi, il est entré dans le bâtiment avec un grand lavabo de salle de bain, un clin d’œil à celui-ci “saisissant” qu’il était le nouveau PDG de Twitter.

