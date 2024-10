Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, fait tout son possible pour réélire Donald Trump.

Le milliardaire et propriétaire de « X » Elon Musk a déclaré que sa plateforme de médias sociaux devait rester « politiquement neutre » dans la façon dont elle traite à la fois la gauche et la droite. Mais en tant que simple citoyen, Musk a ses propres opinions et il les partage largement.

Musk utilise désormais ses publications X, son influence et son argent pour faire élire Trump.

Son soutien enthousiaste au candidat républicain n’était peut-être pas mieux illustré que lorsque Musk, 53 ans, père de 12 enfants, sautait joyeusement sur scène derrière Trump alors que le candidat s’exprimait lors d’un rassemblement à Washington. Butler, Pennsylvanieplus tôt ce mois-ci.

« Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seulement MAGA, je suis un MAGA sombre », a plaisanté Musk en montrant son chapeau noir « Make America Great Again » devant une foule enthousiaste.

Musk, l’homme le plus riche du monde avec une valeur nette de 242 milliards de dollars, selon Forbes, s’est engagé à donner 1 million de dollars par jour aux électeurs d’avoir signé la pétition de son comité d’action politique en faveur de la Constitution, un engagement qui, selon les experts, soulève des questions juridiques.

Le fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk, s’exprime lors d’une assemblée publique pour le candidat républicain à la présidentielle, l’ancien président américain Donald Trump, le 18 octobre 2024, à Oaks, en Pennsylvanie. Alex Wong / Getty Images



« Même si certaines des autres choses que faisait Musk étaient peut-être d’une légalité trouble, celle-ci est clairement illégale », a-t-il ajouté. a écrit Rick Hasen, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de l’UCLA, sur le blog Election Law, à propos du cadeau d’un million de dollars par jour.

Il fait également don d’un montant d’argent non divulgué par l’intermédiaire du comité d’action politique, America PAC, qu’il a formé cet été pour soutenir Trump. Musk a contribué environ 75 millions de dollars à son America PAC depuis sa création en mai, dont 30 millions de dollars rien qu’en septembre, selon la Commission électorale fédérale. dépôts.

Musk se lance en politique

Musk n’a pas toujours été aussi ouvertement politique, bien qu’il ait exprimé son soutien à l’ancien président Barack Obama en 2008 et 2012. Il a également apporté des contributions financières à Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle de 2016, selon données d’Open Secrets, un groupe de recherche non partisan qui suit l’argent en politique.

Ces dernières années, le mépris de Musk pour la politique démocrate n’est plus un secret.

Le Le Wall Street Journal analysé Musk a tweeté et a découvert qu’il tweetait rarement sur le président Biden ou Trump auparavant acquérir X, anciennement Twitter, en octobre 2022, publiant bien plus sur sa célèbre entreprise de véhicules électriques, Tesla.

Mais en 2023 et 2024, ses messages ont commencé à mentionner Trump et Biden beaucoup plus fréquemment, au point qu’il a, ces derniers mois, souvent écrit plus de messages mentionnant l’un ou l’autre que Tesla. En juillet, le Journal a enregistré 315 tweets de Musk mentionnant Trump ou Biden, et 129 mentionnant Tesla.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a refusé de commenter l’implication politique accrue d’Elon Musk.

« Je n’ai aucune réponse, aucun commentaire à ce sujet pour le moment », a déclaré Jean-Pierre aux journalistes lundi dernier.

X et Tesla n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Comment Musk utilise Twitter pour promouvoir Trump – et la désinformation

Les messages publics de Musk pourraient aider Trump encore plus que sa fortune.

Lorsque Musk a repris Twitter, il a déclaré qu’il l’avait fait parce que le réseau n’était pas à la hauteur d’être une « plateforme pour la liberté d’expression ».

Depuis, Musk a licencié les équipes chargées de lutter contre les contenus trompeurs et, au nom de la liberté d’expression, il a rétabli les comptes interdits, comme celui du théoricien du complot de droite. Alex Jones.

Non seulement Musk utilise sa plateforme pour faire pression en faveur d’un « victoire absolument décisive » pour Trump – il fait écho à la désinformation promue par Trump et certains républicains.

Lors d’une apparition électorale en Pennsylvanie jeudi dernier pour soutenir Trump, Musk a répété des affirmations démystifiées soulevant des doutes sur l’intégrité des machines à voter du Dominion. La diffusion de fausses informations sur Dominion a coûté à Fox News un Règlement de 787 millions de dollars en 2023.

« Quand vous avez des bulletins de vote par correspondance et aucune preuve de citoyenneté, il est presque impossible de prouver la tricherie », a déclaré Musk à la foule. « Statistiquement, il se produit des choses très étranges qui sont statistiquement incroyablement improbables. Il y a toujours cette question, disons, des machines à voter du Dominion. Il est étrange, je pense, qu’elles aient été utilisées à Philadelphie et dans le comté de Maricopa. [in Arizona] mais pas dans beaucoup d’autres endroits. Cela ne ressemble-t-il pas à une sacrée coïncidence ? »

En septembre, Musk a posté une image manifestement fausse générée par l’IA montrant une femme censée être Harris portant un uniforme communiste rouge, tenant un marteau. « Kamala jure d’être un dictateur communiste dès le premier jour », a écrit Musk. « Peux-tu croire qu’elle porte cette tenue ? » Le message semblait violer la règle de sa propre entreprise sur le contenu manipulé.

Après le deuxième tentative d’assassinat apparente à propos de Trump en septembre, Musk a écrit sur « X » que « personne n’essaie même d’assassiner Biden/Kamala », avec un emoji sourcil levé. Il a supprimé le message, insistant plus tard sur le fait que son message était une « blague ».

Musk a également été critiqué en novembre 2023 pour appel un post antisémite sur « X » la « vérité réelle », incitant de grands annonceurs tels que Coca-Cola et Disney à tirer des dépenses publicitaires depuis la plateforme. Le message original de X affirmait que les Juifs « ont poussé le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu’ils prétendent vouloir que les gens arrêtent d’utiliser contre eux ».

Musk se fait de plus en plus entendre contre les politiciens démocrates et leur style de gouvernance. Il a évité la politique californienne et a également été rejeté par la Californie.

Une commission de l’État de Californie a récemment rejeté les efforts de la Space Force visant à augmenter les lancements de fusées SpaceX le long des côtes centrales de l’État, invoquant des préoccupations environnementales. SpaceX a poursuivi les régulateurs californiens pour cette décision, affirmant qu’elle était politiquement motivée.

Musk a également dénoncé le niveau de réglementation et de taxes en Californie, et annoncé en juillet qu’il déplacerait X et SpaceX au Texas en réponse à une loi signée par le gouverneur de Californie Gavin Newsom qui interdit aux districts scolaires d’adopter des politiques obligeant les écoles à informer les parents de l’identité de genre ou de l’identification sexuelle de leurs enfants.

Mais il peut aussi y avoir une raison plus pragmatique au choix de Musk de s’installer au Texas : l’État de Lone Star n’a pas d’impôt sur le revenu des sociétés, tandis que la Californie impose un impôt sur les sociétés. Taxe professionnelle de 8,84%l’un des plus élevés du pays.

La politique de Musk détourne-t-elle les acheteurs de Tesla ?

Pendant ce temps, la promotion de Trump et de sa politique par Musk pourrait détourner certains acheteurs potentiels de Tesla, disent les experts. Au deuxième trimestre, les ventes de véhicules Tesla ont chuté de près de 5 % par rapport à l’année précédente.

« Le fait que Musk double son soutien à Trump n’est clairement pas très positif par rapport aux ventes de Tesla », a déclaré Dan Ives, analyste de Wedbush, à CBS News. « C’est marginal, mais cela a certainement eu un impact. »

En effet, le plus grand bassin d’acheteurs potentiels de véhicules électriques est constitué de démocrates, dont près de la moitié déclarent qu’ils sont susceptibles d’acheter un véhicule électrique, selon Pew Research. les données montrent. Mais seulement environ 1 républicain sur 10 se considère susceptible de débourser pour un véhicule électrique.

Et Tesla, l’un des rares choix de véhicules électriques lorsqu’elle a commencé sa production en 2008, doit désormais faire face à une forte concurrence de la part de grands constructeurs automobiles tels que Ford, Chevrolet et Volkswagen. Cela donne aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec la politique de Musk mais qui souhaitent un véhicule écologique la possibilité de faire leurs achats ailleurs.

Musk a peut-être été poussé vers Trump en partie à cause du rejet par l’administration Biden des véhicules Tesla lors du premier déploiement de ses incitations fiscales pour les véhicules électriques. Son modèle Y populaire admissible au crédit d’impôt de 7 500 $ l’année dernière, après que l’IRS ait élargi ses classifications de véhicules.

« L’administration Biden a essentiellement considéré Musk comme non pertinent – ​​il a été exclu de la conversation », a ajouté Ives.

En 2023, Musk a conclu un accord avec la Maison Blanche pour ouvrir les tarifs des véhicules Tesla à d’autres constructeurs automobiles, en échange de la possibilité d’accéder à des fonds fédéraux. Tesla a remporté 17 millions de dollars en subventions pour la recharge des véhicules électriques grâce à la loi bipartite sur les infrastructures dont M. Biden vante fréquemment les mérites. Mais plus tôt cette année, Musk a licencié son équipe Supercharger, bouleversant et sapant la stratégie de recharge de l’entreprise.

Comment Musk bénéficierait d’une présidence Trump

Les investisseurs de Tesla sont préoccupés par l’implication politique de Musk car ils aimeraient le voir se concentrer davantage sur ses activités, a déclaré Ives. Atout a déclaré au Economic Club de New York dans un discours récent, il envisage de nommer Musk à la tête d’une nouvelle commission gouvernementale sur l’efficacité qui auditerait « l’ensemble » du gouvernement fédéral. « À moins qu’il ne recrée une version IA de lui-même, je ne vois pas comment cela peut être fait », a déclaré Ives à propos de la capacité de Musk à occuper un poste gouvernemental en plus de sa direction de Tesla, SpaceX et X, ainsi que des rôles dans d’autres entreprises telles que Neuralink et The Boring Company.

Ives suggérait également que placer Musk dans un rôle gouvernemental pourrait poser de graves conflits d’intérêts, étant donné le vaste empire commercial de Musk.

Trump, qui a réduit le taux d’imposition des sociétés à 21 % contre 35 % auparavant grâce à sa loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi, s’engage désormais à réduire le taux à 15 %, ce qui pourrait profiter à l’empire commercial de Musk. La modification du code des impôts nécessiterait toutefois l’approbation du Congrès.

Trump et Musk luttent tous deux contre les questions transgenres

Trump a fait des questions transgenres un thème central de sa campagne, s’engageant à suspendre le financement fédéral des écoles qui enseignent les questions transgenres et insistant sur la séparation des sexes assignés à la naissance dans le sport.

Musk a également exprimé ses sentiments sur les questions transgenres. Reuters a rapporté en 2022 que Musk avait fait don de millions de dollars à un groupe qui diffuse des publicités anti-trans.

Musk a été critiqué pour avoir qualifié son enfant transgenre de « mort ». Wilson a fait la transition il y a plusieurs années, à 16 ans, et s’est exprimé sur les réseaux sociaux condamnant les propos et le comportement de son père. Musk a déclaré à Jordan Peterson, personnalité en ligne d’extrême droite, que la transition de Wilson l’avait amené à s’opposer aux traitements d’affirmation de genre.

Alain Sherter a contribué à ce rapport.



