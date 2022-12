Elon Musk: les récentes hausses des taux de la Fed pourraient entrer dans l’histoire comme les plus dommageables de tous les temps

Le PDG de Tesla et chef de Twitter, Elon Musk, a déclaré que les récentes hausses de taux de la Réserve fédérale “pourraient rester dans l’histoire comme les plus dommageables de tous les temps”. La personne riche a exhorté la Fed à réduire directement les taux d’intérêt, affirmant que la banque centrale américaine “amplifie massivement le risque d’une grave récession”.

Elon Musk sur les hausses des taux de la Fed

Tesla, Spacex et le patron de Twitter, Elon Musk, ont mis en garde jeudi contre l’impact néfaste de la hausse rapide des taux d’intérêt par la banque centrale.

Son avertissement était de retour sur un tweet de l’ancienne gestionnaire d’investissement Geneviève Roch-Decter déclarant que “la Fed n’a jamais relevé ses taux plus rapidement” que cette année. Musk a écrit :

Au risque d’être répétitives, ces hausses de taux de la Fed pourraient entrer dans l’histoire comme les plus dommageables de tous les temps.

Roch-Decter a également joint un graphique à son tweet montrant que la Fed a augmenté les taux d’intérêt plus et plus rapidement cette année qu’à l’autre moment de l’histoire moderne.

Beaucoup de gens d’accord avec Musk. « Je suis d’accord, Élon. Le secteur des prêts hypothécaires prend un bain de sang. des professionnels sensés comme Pine Tree State (marketing) se sont lancés. Applications à des niveaux historiquement bas. cela peut être un désastre », a écrit un utilisateur de Twitter. Un autre a décrit : « C’est ce qui se passe une fois que le gouvernement injecte par des moyens artificiels 3,5 billions de dollars dans l’économie américaine. La Fed compense cela par des hausses d’intérêts dommageables… Cela tend à s’intensifier.

Musk a également condamné la banque centrale pour la perte de prix du marché de Tesla. le conseiller en investissement Ross Gerber a tweeté la semaine dernière : « Elon a actuellement effacé 600 milliards de dollars de la richesse de Tesla et toujours rien de la chair de Tesla [board of directors]. C’est tout à fait inacceptable. Musk a répondu :

Tesla est la peine capitale plus élevée que jamais. nous avons tendance à ne pas gérer la banque centrale. c’est l’inconvénient important ici.

Le riche a mis en garde à de nombreuses reprises concernant les risques de hausse des taux d’intérêt par la banque centrale. Plus tôt ce mois-ci, il a averti que la récession allait être considérablement amplifiée si la Fed augmentait à nouveau les taux d’intérêt. La banque centrale a ensuite relevé ses taux de 5 points de base après 4 hausses consécutives de 75 points de base.

Le mois dernier, Musk a averti que la “tendance concerne”, une action selon laquelle la Fed “doit réduire directement les taux d’intérêt”. Il a ajouté: “Ils amplifient massivement le risque d’une grave récession.” Le riche a également déclaré auparavant qu’il pensait que la récession pourrait durer jusqu’au printemps 2024.

Le message Elon Musk : Les récentes hausses des taux de la Fed pourraient entrer dans l’histoire, car les plus dommageables jamais apparues pour la première fois sur BTC Wires.