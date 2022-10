Elon Musk lance son nouveau parfum “Burnt Hair”

Elon Musk fait la promotion d’un nouveau parfum, alors que l’homme le plus riche du monde continue de transformer ce qui a apparemment commencé comme des blagues en produits recherchés.

Musk a annoncé le parfum – appelé “Burnt Hair” et décrit comme l’essence du “désir répugnant” – dans un tweet mardi, avant de changer sa biographie sur Twitter en “Perfume Salesman”. Un séparé fiche produit posté par Boring Co., la société de tunnels de Musk, a inscrit le parfum à 100 $ (1 800 R) la pop, et Musk a ensuite tweeté que 10 000 bouteilles avaient été vendues.