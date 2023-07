Elon Musk lance sa nouvelle société, xAI

Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla, assiste à la conférence Viva Technology dédiée à l’innovation et aux startups au parc des expositions Porte de Versailles à Paris, le 16 juin 2023.

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, et propriétaire de Twitter, a annoncé mercredi le lancement d’une nouvelle société d’intelligence artificielle, xAI, dans le but de « comprendre la vraie nature de l’univers ». Selon la société site InternetMusk et son équipe partageront plus d’informations dans un chat en direct sur Twitter Spaces vendredi.

Les membres de l’équipe derrière xAI sont des anciens de DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter et Tesla, et ont travaillé sur des projets tels que DeepMind’s AlphaCode et OpenAI’s GPT-3.5 et GPT-4 chatbots. Musk semble positionner xAI pour concurrencer des entreprises comme OpenAI, Google et Anthropic, qui sont à l’origine de chatbots de premier plan comme ChatGPT, Bard et Claude.

La nouvelle de la startup a déjà été rapportée par The Financial Times en avril, ainsi que des rapports selon lesquels Musk avait obtenu des milliers de processeurs GPU de Nvidia afin d’alimenter un modèle de langage potentiel de grande taille. Le même mois, Musk a partagé les détails de ses plans pour un nouvel outil d’IA appelé « TruthGPT » lors d’une interview enregistrée sur Fox News Channel, ajoutant qu’il craignait que les sociétés d’IA existantes ne donnent la priorité aux systèmes « politiquement corrects ».

L’un des conseillers de la startup IA sera Dan Hendrycks, directeur exécutif du Center for AI Safety, une organisation à but non lucratif basée à San Francisco qui a publié en mai une lettre signée par des leaders technologiques affirmant que « l’atténuation du risque d’extinction de l’IA devrait être un défi mondial ». priorité aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire.

La lettre a reçu un refus de la part de nombreux universitaires et éthiciens de la conviction que trop d’attention portée à la puissance croissante de l’IA et à ses menaces futures détourne l’attention des dommages réels que certains algorithmes causent aux communautés marginalisées en ce moment, plutôt que dans un avenir indéterminé.

Selon Greg Yang, co-fondateur de xAI, la startup va plonger dans les « mathématiques de l’apprentissage en profondeur », une facette de l’IA, et « développer la » théorie du tout « pour les grands réseaux de neurones » afin de faire passer l’IA « au niveau supérieur ».

Musk aurait incorporé xAI au Nevada en mars. Auparavant, il avait changé le nom de Twitter en « X Corp » dans certains documents financiers, mais sur le site Web de xAI, la société note sa séparation d’avec X Corp, ajoutant qu’elle « travaillera en étroite collaboration avec X (Twitter), Tesla et d’autres entreprises à progresser vers notre mission. »

