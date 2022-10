Elon Musk lance le premier robot humanoïde de Tesla avec un œil sur le marché de masse | Actualité économique

Elon Musk a dévoilé un prototype du robot humanoïde Optimus de Tesla, que le constructeur de voitures électriques vise à produire en masse par millions et à vendre pour moins de 18 000 £.

Le magnat milliardaire a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’entreprise soit prête à prendre des commandes dans trois à cinq ans.

Musc dit que l’entreprise pourrait dépasser celle de de Tesla entreprise de véhicules électriques.

Le dernier modèle rationalisé devait être déployé. Photo : Tesla



La volonté de l’entreprise de concevoir et de construire des robots grand public qui seraient également testés en effectuant des travaux dans ses usines la distingue des autres fabricants qui ont expérimenté des machines humanoïdes.

Les débuts des prototypes de robots au bureau de Tesla à Palo Alto, en Californie, font partie de la tentative de M. Musk de positionner Tesla comme un leader dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et pas seulement comme une entreprise qui fabrique des “voitures cool”.

Un robot de test expérimental, avec des fils et des composants électroniques exposés, qui, selon Tesla, a été développé en février, est sorti lentement sur une scène, s’est retourné et a salué une foule en liesse lors d’un événement vendredi.

L’entreprise a également montré une vidéo montrant qu’il effectuait des tâches simples, telles que l’arrosage des plantes, le transport de boîtes et le levage de barres métalliques dans une station de production de l’usine californienne de l’entreprise.

Mais un modèle actuel plus rationalisé, qui, selon M. Musk, était plus proche de ce qu’il espérait mettre en production, a dû être déployé et a fait une vague lente au public.

M. Musk, qui a cofondé la société de paiement électronique PayPal et formé le fabricant de fusées SpaceX, a appelé le robot Optimus et a déclaré qu’il serait capable de marcher “dans quelques semaines”.

Il a ajouté: “Il reste encore beaucoup de travail à faire pour affiner Optimus et le prouver.”

Mais il a poursuivi: “Je pense qu’Optimus va être incroyable dans cinq ou 10 ans, comme époustouflant.”

Un robot de test expérimental est sorti lentement sur la scène. Photo : Tesla



Musk a déclaré que les robots humanoïdes existants “manquaient d’un cerveau” et de la capacité de résoudre les problèmes par eux-mêmes.

En revanche, a-t-il dit, Optimus serait un “robot extrêmement capable”.

Alors que d’autres constructeurs automobiles, dont Toyota et Honda, ont développé des prototypes de robots humanoïdes capables d’effectuer des tâches compliquées, Tesla est le seul à poursuivre l’opportunité d’un robot grand public qui pourrait également être utilisé dans le travail en usine.

Le bot Tesla de nouvelle génération utilisera des composants conçus par Tesla, y compris une batterie de 2,3 kWh transportée dans son torse, et est conçu pour peser 73 kg.

Les ingénieurs de Tesla, qui comme Musk portaient tous des T-shirts noirs avec une image de mains robotiques métalliques en forme de cœur, ont décrit comment ils ont développé les fonctionnalités du robot, y compris dans des domaines tels que la façon dont les doigts bougent, en mettant l’accent sur la réduction du coût de production plus faible.

“Nous essayons de suivre l’objectif du chemin le plus rapide vers un robot utile qui peut être fabriqué en volume”, a déclaré Musk.

Le prototype précédent s'est retourné et a salué une foule en liesse. Photo : Tesla



Musk, qui a déjà parlé des risques de l’intelligence artificielle, a déclaré que le déploiement massif de robots avait le potentiel de “transformer la civilisation” et de créer “un avenir d’abondance, un avenir sans pauvreté”.

De nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ont été positives, se concentrant sur la rapidité des efforts de développement de Tesla depuis août de l’année dernière, lorsque Tesla a annoncé son projet avec une cascade dans laquelle une personne en costume blanc simulait un robot humanoïde.

Henri Ben Amor, professeur de robotique à l’Arizona State University, a déclaré que l’objectif de prix de 20 000 $ (17 937 £) était une “bonne proposition” puisque les coûts actuels sont d’environ 100 000 $ (89 686 £) pour les robots humanoïdes.

Mais il a déclaré: “Il y a un certain écart entre le genre d’ambition et ce qu’ils ont présenté.

“En ce qui concerne la dextérité, la vitesse, la capacité à marcher de manière stable, etc., il reste encore beaucoup de travail à faire.”