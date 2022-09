La plate-forme de médias sociaux Twitter a été mêlée à une controverse après les affirmations de l’ancien chef de la sécurité dans le témoignage d’un lanceur d’alerte selon lesquelles elle aurait trompé les utilisateurs et les régulateurs américains sur les lacunes «extrêmes et flagrantes» de ses protections en ligne. Depuis lors, le chef de Tesla, Elon Musk, a pris plusieurs moqueries sur la plate-forme de médias sociaux.

Dans le dernier développement, il a lancé “Cyberwhistle” en gardant à l’esprit la série futuriste Cybertruck de Tesla. Tesla demande aux acheteurs de ne payer qu’en Dogecoin. Non seulement cela, mais le milliardaire a en outre écrit: “Remarque, nous travaillons à rendre le sifflet beaucoup plus fort.”

Toutes les ventes sont finales et les produits devraient être expédiés dans un délai de 4 à 6 semaines. De plus, le prix au moment de la publication est de 1 000 DOGE ou environ 60 $. Cela comprend les taxes et les frais d’expédition. Jetez un œil aux tweets :

Coup de sifflet !https://t.co/RQLDti0ULZ – Elon Musk (@elonmusk) 13 septembre 2022

Remarque, nous travaillons à rendre le son du sifflet beaucoup plus fort – Elon Musk (@elonmusk) 13 septembre 2022

La plainte de Peiter Zatko a accusé Twitter de sous-estimer considérablement le nombre de faux comptes et de spams. C’est un point crucial soulevé par Musk pour avoir tenté d’annuler son accord de 44 milliards de dollars. Le dossier de Zatko auprès des autorités, y compris l’organisme de surveillance du marché, la Securities and Exchange Commission, accuse Twitter de “négligence, d’ignorance volontaire et de menaces à la sécurité nationale et à la démocratie”.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Musk prend un tel empannage sur la plate-forme de médias sociaux. Plus tôt, il a partagé un message sur la plate-forme de médias sociaux, prenant un coup sur Twitter. “Donne un petit coup de sifflet”, lit-on dans le message partagé par le PDG de Tesla.

Auparavant, Musk avait accusé à plusieurs reprises la société de minimiser le nombre de comptes de robots sur sa plate-forme. Mardi, il a partagé un tweet, qui disait : « La prévalence du spam * a été * partagée avec le conseil, mais le conseil a choisi de ne pas le divulguer au public… »

CNN a rapporté que Zatko n’avait pas été en contact avec Musk et qu’il avait entamé le processus de dénonciation avant qu’il n’y ait le moindre signe d’implication du milliardaire sur Twitter.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici