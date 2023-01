Elon Musk: Jury sélectionné pour un procès sur les tweets de rachat de Tesla

SAN FRANCISCO –

Un jury de neuf personnes s’est réuni mardi pour entendre un procès qui déterminera si le PDG de Tesla, Elon Musk, a trompé les investisseurs en affirmant dans des tweets de 2018 qu’il avait obtenu un financement pour privatiser le constructeur automobile électrique.

Le processus de cinq heures a préparé le terrain pour que les déclarations liminaires commencent mercredi dans l’affaire, qui devrait inclure le témoignage de Musk pour expliquer sa pensée alors qu’il se livrait à l’une de ses activités préférées – tweeter sur le service Twitter qu’il possède maintenant.

Dans l’affaire Tesla, les tweets de Musk ont ​​alimenté une hausse du cours de l’action de la société qui s’est brusquement terminée une semaine plus tard après qu’il soit devenu évident qu’il n’avait finalement pas le financement pour un rachat. Les investisseurs l’ont ensuite poursuivi en justice, affirmant que la valeur des actions de Tesla n’aurait pas autant augmenté s’il n’avait pas suspendu la perspective d’acheter la société pour 420 dollars par action.

Le tweet de Musk a également attiré l’attention des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qui ont conclu qu’il était inapproprié et qu’il mentait. Dans un règlement, ils l’ont forcé à payer 40 millions de dollars et lui ont demandé de démissionner de son poste de président de Tesla.

Il a depuis soutenu qu’il était entré dans le règlement sous la contrainte et soutient qu’il croyait avoir obtenu un soutien financier pour le rachat lors de réunions avec des représentants du Fonds d’investissement public saoudien.

Même s’il a apporté des changements majeurs à Twitter, Musk continue d’être PDG de Tesla et tire l’essentiel de sa richesse et de sa renommée de l’entreprise.

Le procès s’articule autour d’un tweet du 7 août 2018 dans lequel Musk affirmait qu’il avait obtenu un financement pour payer un rachat de Tesla de 72 milliards de dollars, qu’il a ensuite amplifié avec une déclaration de suivi qui donnait l’impression qu’un accord était imminent.

Mais le rachat ne s’est jamais matérialisé, et maintenant Musk devra expliquer ses actions sous serment devant un tribunal fédéral de San Francisco. Le recours collectif a été déposé au nom d’investisseurs qui détenaient des actions Tesla pendant une période de 10 jours en août 2018.

L’issue du procès pourrait dépendre de l’interprétation par le jury du motif de Musk pour les tweets, que le juge de district américain Edward Chen a déjà jugé faux.

Le juge a infligé un autre revers à Musk vendredi, lorsqu’il a rejeté l’offre de Musk de transférer le procès devant un tribunal fédéral du Texas, où Tesla a déménagé son siège social en 2021. Musk avait fait valoir que la couverture négative de son achat sur Twitter avait empoisonné le groupe de jurés dans le Région de la baie de San Francisco.

Le défi de trouver des jurés sans sentiments forts à propos de Musk est devenu évident lors du processus de sélection minutieux de mardi.

À un moment donné, le juge a signalé certains jurés potentiels qui avaient exprimé des doutes ou un enthousiasme extrêmes à propos de Musk dans des questionnaires préalables au procès. Sept jurés ont été interrogés individuellement, loin du reste du groupe de jurés, afin de réduire les chances d’influencer les opinions des autres dans la salle d’audience.

Chen et les avocats des actionnaires et de Musk ont ​​​​fini par griller sept de ces jurés, qui ont diversement décrit Musk comme “arrogant”, “narcissique”, “imprévisible”, “un peu décalé”, “un mercenaire” et “un génie”. .”

La direction de Musk sur Twitter – où il a vidé le personnel et aliéné les utilisateurs et les annonceurs – s’est avérée impopulaire parmi les actionnaires actuels de Tesla, qui craignent qu’il consacre moins de temps au constructeur automobile à une époque où la concurrence s’intensifie.

Ces inquiétudes ont contribué à une baisse de 65% des actions de Tesla l’année dernière, qui a anéanti plus de 700 milliards de dollars de richesse pour les actionnaires – bien plus que le basculement de fortune de 14 milliards de dollars qui s’est produit entre les cours boursiers élevés et bas de la société du 7 août au 17 août 2018, la période couverte par le procès.

L’action de Tesla s’est divisée deux fois depuis lors, ce qui fait que ce prix de 420 $ vaut maintenant 28 $ sur une base ajustée. Les actions ont clôturé la semaine dernière à 122,40 $, en baisse par rapport au pic ajusté de la société en novembre 2021 de 414,50 $.

Après que Musk ait abandonné l’idée d’un rachat de Tesla, la société a surmonté un problème de production, entraînant une reprise rapide des ventes de voitures qui a fait grimper son stock et fait de Musk la personne la plus riche du monde jusqu’à ce qu’il rachète Twitter. Musk a chuté de la première place sur la liste des richesses après une réaction boursière à sa gestion de Twitter.

Le procès est susceptible de donner un aperçu du style de gestion de Musk, étant donné que la liste des témoins comprend certains des cadres supérieurs et membres du conseil d’administration actuels et anciens de Tesla, y compris des sommités telles que le cofondateur d’Oracle Larry Ellison et James Murdoch, le fils du magnat des médias Rupert Murdoch.

Le drame pourrait faire la lumière sur la relation de Musk avec son frère, Kimbal, qui figure également sur la liste des témoins potentiels. Le procès devrait durer jusqu’à début février.