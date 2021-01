Les deux hommes les plus riches du monde, Elon Musk et Jeff Bezos, sont dans une impasse face à leurs ambitions Internet par satellite. SpaceX d’Elon Musk avait récemment demandé à la Federal Communications Commission (FCC) l’autorisation d’exploiter les satellites Starlink sur une orbite plus basse que prévu initialement. D’un autre côté, Jeff Bezos d’Amazon dit que cette décision risquerait de provoquer des interférences et une collision avec les satellites Kuiper d’Amazon, qui sont également conçus pour faciliter les services Internet depuis l’espace.

Selon un rapport de Bloomberg, le différend, censé se limiter aux dépôts réglementaires, s’est répandu dans la vue du public dans une dispute qui met en valeur les grandes personnalités impliquées alors que les milliardaires poursuivent leurs rêves dans le ciel. « Ce sont les changements proposés par SpaceX qui entraveraient la concurrence entre les systèmes satellitaires », a déclaré Amazon dans un tweet le mardi 26 janvier. Le géant basé à Seattle a déclaré qu’il était clairement dans l’intérêt de SpaceX d’étouffer la concurrence dans le berceau s’ils le pouvaient, mais ce n’est certainement pas dans l’intérêt du public.

(2/3) Ces changements créent non seulement un environnement plus dangereux pour les collisions dans l’espace, mais ils augmentent également les interférences radio pour les clients. Malgré ce que SpaceX publie sur Twitter, ce sont les changements proposés par SpaceX qui entraveraient la concurrence entre les systèmes satellitaires. – Amazon News (@amazonnews) 26 janvier 2021

En réponse, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré: « Cela ne sert pas le public à freiner Starlink aujourd’hui pour un système de satellite Amazon qui est au mieux à plusieurs années de fonctionnement ».

SpaceX d’Elon Musk a déjà lancé plus de 1000 satellites pour son service Internet Starlink et recrute déjà des utilisateurs pour Starlink Internet aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Amazon, en revanche, a obtenu la permission de la FCC de lancer une flotte de 3 236 satellites l’année dernière.

Selon le rapport Bloomberg, Amazon avait précédemment exhorté la FCC à rejeter la demande de SpaceX de placer les satellites sur une orbite inférieure. Il a dit que cela placerait les satellites SpaceX au milieu du système Kupier.

SpaceX doit demander un placement en orbite plus bas afin de permettre une connexion Internet plus rapide car le signal ne voyage pas aussi loin. SpaceX a déclaré à la FCC que le fait d’avoir des satellites plus proches de la Terre réduisait le risque de débris spatiaux car ils tomberaient hors d’orbite plus rapidement que les vaisseaux spatiaux plus élevés.