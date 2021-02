Le patron et entrepreneur milliardaire de Tesla Inc, Elon Musk, offre un prix de 100 millions de dollars dans un concours mondial de quatre ans pour trouver un moyen de réduire le dioxyde de carbone de l’atmosphère terrestre.

Musk, qui dirige également la société de fusées SpaceX, avait d’abord tweeté à propos du prix en janvier et avait déclaré qu’il divulguerait les détails de la compétition à une date ultérieure.

«Ce n’est pas une compétition théorique; nous voulons des équipes qui construiront de vrais systèmes qui peuvent avoir un impact mesurable et évoluer à un niveau gigatonne », a déclaré Musk dans un communiqué lundi.

Les directives complètes seront annoncées le 22 avril et la compétition durera quatre ans jusqu’à la Journée de la Terre 2025, a annoncé lundi XPrize, qui a organisé la compétition.

Dix-huit mois après le début de la compétition, les 15 meilleures équipes recevront 1 million de dollars, tandis que vingt-cinq bourses d’études de 200 000 dollars seront également distribuées aux équipes étudiantes en compétition.

Par la suite, le gagnant du grand prix recevra 50 millions de dollars, tandis que le deuxième titulaire recevra 20 millions de dollars et 10 millions de dollars iront au troisième, a déclaré l’organisation à but non lucratif basée en Californie.

Pour gagner le concours, les équipes devraient «créer et démontrer une solution capable d’extraire le dioxyde de carbone directement de l’atmosphère ou des océans et de l’enfermer de façon permanente de manière écologique», a ajouté XPrize.