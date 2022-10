Elon Musk interroge ses abonnés Twitter sur le retour de la vigne

Le court règne d’Elon Musk en tant que chef twit a été mouvementé. L’homme d’affaires milliardaire a conclu un accord jeudi pour acheter la société de médias sociaux. Lundi, il avait déjà cadres supérieurs licenciés, refonte de la page d’accueil, tweeté puis supprimé la désinformation et a évoqué la possibilité de facturation de la vérification Twitter.

Et maintenant, il demande à ses abonnés s’il devrait ramener Vine, le service de courtes vidéos que Twitter acheté en 2012 avant son lancement officiel en 2013, mais ensuite arrêté en 2017.

Dans un tweet du dimanche soir, Musk a écrit “Ramenez Vine?” avec un sondage offrant un choix binaire oui ou non. Lundi matin, le sondage comptait plus de 3 millions de réponses et près de 70 % souhaitent le retour du service.

Vine a été l’un des premiers réseaux sociaux à se concentrer sur les vidéos courtes créées par les utilisateurs. Les vidéos de Vine étaient limitées à six secondes et étaient particulièrement populaires auprès des adolescents et des jeunes adultes.

Les sites de médias sociaux comme Snapchat et Instagram ont depuis intégré avec succès la vidéo dans leurs plateformes, tandis que TIC Tac est composé uniquement de vidéos générées par les utilisateurs.

Une nouvelle version de Vine ferait face à une concurrence féroce. TikTok a plus d’un milliards d’utilisateurs actifs par moistandis qu’Instagram revendique plus 2 milliards d’utilisateurs.