Elon Musk interdit les journalistes sur Twitter qui ont fait des reportages sur Elon Musk

Twitter a brusquement suspendu les comptes d’au moins six journalistes techniques jeudi soir, dont des reporters du New York Times, du Washington Post et de CNN.

De nombreux journalistes avaient récemment tweeté à propos d’un différend entre Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social, et un utilisateur qui gérait une série de comptes utilisant des informations de vol accessibles au public pour suivre l’emplacement des jets privés, y compris celui utilisé par Musk. Les suspensions, qui semblent avoir eu lieu vers 16 h 30, heure du Pacifique, incluent le journaliste technologique du Washington Post Drew Harwell, le journaliste technologique du New York Times Ryan Mac et le journaliste de CNN Donie O’Sullivan.

Aaron Rupar, un écrivain de Substack qui a également été suspendu jeudi, s’est dit abasourdi par sa suspension.

“Je n’ai aucune idée des règles que j’ai soi-disant enfreintes”, Rupar a écrit sur Substack. “Je n’ai rien entendu du tout de Twitter.”

Rupar a déclaré qu’il “a publié un tweet tard hier soir notant que Musk semblait violer la politique de Twitter contre la publication d’images de quelqu’un sans son consentement dans un tweet qu’il a publié hier. Mais il est difficile d’imaginer comment l’une ou l’autre de ces choses a violé les politiques de Twitter.”

Twitter mercredi suspendu le compte @ElonJetainsi que d’autres comptes qui ont suivi les avions privés de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Bill Gates, après avoir mis à jour sa politique de confidentialité pour interdire la publication ou la création de liens vers des informations sur l’emplacement physique ou l’itinéraire de voyage d’une personne, que ces informations soient accessibles au public ou non.

Après avoir suspendu @ElonJet, Musk a tweeté que “tout compte doxxant les informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu, car il s’agit d’une violation de la sécurité physique. Cela inclut la publication de liens vers des sites contenant des informations de localisation en temps réel”.

Doxxing est la pratique consistant à publier en ligne des informations d’identification sur une personne, telles que son vrai nom, son adresse personnelle ou son numéro de téléphone.

Le changement de politique est intervenu un jour après que Musk a affirmé qu’un de ses enfants avait été victime d’un incident impliquant un “harceleur fou” à Los Angeles. Cependant, le compte d’O’Sullivan a été suspendu après avoir tweeté une déclaration du département de police de Los Angeles indiquant qu’il était en contact avec l’équipe de sécurité de Musk mais qu'”aucun rapport de crime n’a encore été déposé”.

Tard jeudi soir, Musk a engagé une discussion sur Twitter Spaces avec un groupe de journalistes et son associé de longue date Jason Calacanis au sujet des suspensions avant de se retirer rapidement de l’interview lorsqu’il a été pressé d’obtenir plus de détails sur les suspensions.

Twitter, qui n’a plus de service de communication, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais Musk a répondu à un tweet sur les suspensions avec un réponse en une phrase qui disait: “Les mêmes règles de doxxing s’appliquent aux” journalistes “qu’à tout le monde.”

Les mêmes règles de doxxing s’appliquent aux “journalistes” qu’à tout le monde – Elon Musk (@elonmusk) 16 décembre 2022

Musk a eu un différend de longue date avec Jack Sweeney, l’étudiant de 20 ans qui gère le compte. Plus tôt cette année, Musk aurait offert à Sweeney 5 000 $ pour retirer le compte, mais l’étudiant de 20 ans a refusé, affirmant que 5 000 $ n’étaient pas suffisants pour la satisfaction qu’il tirait de son travail.

CNN appelé les suspensions “impulsif et injustifié”, ajoutant que “l’instabilité et la volatilité croissantes de Twitter devraient être une préoccupation incroyable pour tous ceux qui utilisent la plateforme”.

L’American Civil Liberties Union a également condamné les suspensions et a appelé au rétablissement des comptes suspendus.

“Purger les journalistes critiques est une attaque contre la liberté d’expression”, a déclaré l’ACLU dans un tweeter Jeudi soir. “Le premier amendement protège le droit de Musk de faire cela même si c’est une décision terrible.”

La Société des journalistes professionnels a également exprimé son inquiétude face aux suspensions, avec la présidente du SPJ, Claire Regan dire dans un tweet que “l’action de Twitter affecte tous les journalistes et va à l’encontre de la promesse de Musk de respecter la liberté d’expression sur la plateforme”.

Parmi les autres journalistes suspendus jeudi soir figurent le journaliste de Mashable Matt Binder, le journaliste d’Intercept Micah Lee et l’ancien animateur de MSNBC Keith Olberman, qui avait critiqué Musk dans des tweets.

Twitter a été quelque peu chaotique depuis que Musk a finalisé son achat de Twitter le 27 octobre. Environ la moitié du personnel de Twitter a été licencié quelques jours seulement après la prise de fonction de Musk, et le site a brièvement lancé un nouveau service de vérification “blue check” pour être en proie à trolls et faux comptes “vérifiés”.

Un compte qui a aidé les utilisateurs de Twitter à s’inscrire sur un réseau social rival Mastodon a également été suspendu Jeudi.