Elon Musk innocenté d’actes répréhensibles dans l’affaire Twitter de Tesla

SAN FRANÇOIS –

Vendredi, un jury a décidé qu’Elon Musk n’avait pas trompé les investisseurs avec ses tweets de 2018 sur le constructeur automobile électrique Tesla.

Le verdict des neuf jurés a été rendu après moins de deux heures de délibération à la suite d’un procès de trois semaines et représente une justification majeure pour Musk.

Le procès a opposé les investisseurs de Tesla représentés dans un recours collectif contre Musk, PDG du constructeur automobile électrique et du service Twitter qu’il a acheté pour 44 milliards de dollars il y a quelques mois.

En 2018, Musk a tweeté qu’il avait le financement pour privatiser Tesla même s’il s’est avéré qu’il n’avait pas obtenu d’engagement à toute épreuve pour un accord avorté qui aurait coûté entre 20 et 70 milliards de dollars.

L’intégrité de Musk était en jeu lors du procès ainsi qu’une partie d’une fortune qui l’a établi comme l’une des personnes les plus riches du monde. Il aurait pu être aux prises avec une facture de milliards de dollars de dommages et intérêts si le jury l’avait reconnu responsable des tweets de 2018 qui avaient déjà été considérés comme des mensonges par le juge présidant le procès.

Plus tôt vendredi, Musk était assis stoïquement devant le tribunal, alors qu’il était à la fois vilipendé comme un riche narcissique dont le comportement imprudent risque “l’anarchie” et salué comme un visionnaire à la recherche du “petit gars” pour clore les arguments du procès.

Le procès reposait sur la question de savoir si les tweets de Musk en 2018 avaient trompé les actionnaires de Tesla, les orientant dans une direction qui, selon eux, leur aurait coûté des milliards de dollars. L’affaire civile était centrée sur deux tweets que Musk a publiés le 7 août 2018 à propos d’un rachat de Tesla qui ne s’est jamais produit.

Le premier tweet, posté juste avant de monter à bord de son jet privé, Musk a déclaré qu’il avait “un financement sécurisé” pour privatiser Tesla. Quelques heures plus tard, Musk a envoyé un autre tweet indiquant que l’accord était imminent.

Les tweets ont fait grimper les actions de Twitter pendant une période de 10 jours couverte par le procès avant de retomber après que Musk ait abandonné un accord dans lequel il n’avait jamais eu d’engagement de financement ferme, sur la base des preuves présentées au cours du procès de trois semaines.

La décision de Musk de se présenter pour les plaidoiries finales – même si sa présence n’était pas requise – a souligné l’importance de l’issue du procès pour lui.

Nicholas Porritt, un avocat des actionnaires de Tesla, a exhorté les jurés à réprimander Musk pour sa « relation lâche avec la vérité ».

“Notre société est basée sur des règles”, a déclaré Porritt. “Nous avons besoin de règles pour nous sauver de l’anarchie. Les règles doivent s’appliquer à Elon Musk comme à tout le monde.”

Alex Spiro, l’avocat de Musk, a reconnu que les tweets de 2018 étaient “techniquement inexacts”. Mais il a dit aux jurés : “Ce n’est pas parce que c’est un mauvais tweet qu’il s’agit d’une fraude.”

Le juge de district américain Edward Chen, qui a présidé le procès, a décidé l’année dernière que les tweets de Musk en 2018 étaient faux et a demandé au jury de les voir de cette façon.

Pendant environ huit heures à la barre plus tôt dans le procès, Musk a insisté sur le fait qu’il croyait avoir réuni les fonds du Fonds d’investissement public saoudien pour privatiser Tesla après huit ans en tant que société publique. Il a défendu son tweet initial d’août 2018 comme étant bien intentionné et visant à garantir que tous les investisseurs de Tesla sachent que le constructeur automobile pourrait être sur le point de mettre fin à sa course en tant que société publique.

“Je n’avais aucun mauvais motif”, a déclaré Musk. “Mon intention était de faire ce qu’il fallait pour tous les actionnaires.”

Spiro a fait écho à ce thème dans sa plaidoirie finale.

“Il essayait d’inclure l’actionnaire de détail, la maman et la pop, le petit gars, et de ne pas prendre plus de pouvoir pour lui-même”, a déclaré Spiro.

Porritt, quant à lui, s’est moqué de l’idée que Musk aurait pu conclure qu’il avait un engagement ferme après une réunion de 45 minutes dans une usine Tesla le 31 juillet 2018, avec Yasir al-Rumayyan, gouverneur du fonds de richesse saoudien, étant donné qu’il y avait aucun document écrit.

Un message texte envoyé par al-Rumayyan plus tard en août et faisant partie des preuves du procès a également indiqué que le fonds saoudien était uniquement intéressé à en savoir plus sur la proposition de Musk de privatiser Tesla à un moment où la société était évaluée à environ 60 milliards de dollars.

“Apparemment, un engagement de financement de 60 milliards de dollars a été obtenu et personne n’a écrit un seul mot”, a déclaré Porritt, tout en affirmant que ce montant était supérieur à la production économique combinée du Nicaragua, du Honduras et du Salvador.

“Elon Musk pense apparemment qu’il est plus facile d’obtenir des milliards de dollars de financement qu’un prêt automobile ou une hypothèque”, a ajouté Pollitt.

Spiro, cependant, a souligné les antécédents de Musk en aidant à démarrer et à gérer une liste d’entreprises qui incluent le pionnier du paiement numérique PayPal et le fabricant de fusées SpaceX, en plus de Tesla. Le constructeur automobile basé à Austin, au Texas, vaut désormais près de 600 milliards de dollars, malgré une forte baisse du cours de son action l’année dernière, alors que l’achat de Twitter par Musk le détournerait de Tesla.

Rappelant les racines de Musk en tant qu’immigrant sud-africain venu dans la Silicon Valley pour créer des entreprises technologiques révolutionnaires, Spiro a décrit son client “comme le genre de personne qui croit que l’impossible est possible”.

Porritt a donné une tournure différente à l’état d’esprit de Musk lors de sa présentation. “Pour Elon Musk, s’il y croit ou y pense juste, c’est vrai.”

Dans ses remarques finales, Porritt a déclaré aux jurés que leur décision se résumerait à leur réponse à une question : “Les règles s’appliquent-elles à tout le monde, ou Elon Musk peut-il faire ce qu’il veut sans en subir les conséquences ?”