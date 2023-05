Elon Musk inaugure la raffinerie de lithium de Tesla au Texas

Tesla Le PDG Elon Musk a rejoint le gouverneur du Texas Greg Abbott pour inaugurer lundi le site de la nouvelle raffinerie de lithium du constructeur de véhicules électriques à Corpus Christi.

Tesla prévoit d’investir 375 millions de dollars pour construire l’installation sur la côte du Golfe qui l’aidera à sécuriser un approvisionnement national en hydroxyde de lithium, un ingrédient clé utilisé pour fabriquer des batteries pour ses véhicules électriques, et ses batteries domestiques et utilitaires.

Musk a déclaré que Tesla vise à produire suffisamment de lithium de qualité batterie à la raffinerie pour fabriquer un million de véhicules par an et à produire plus de lithium que le reste de la capacité de raffinage de l’Amérique du Nord combinée là-bas.

La société minière Albemarle a annoncé son intention d’investir 1,3 milliard de dollars dans un nouveau traitement du lithium installation en Caroline du Sud en mars.

Selon les dépôts auprès de la Bureau du contrôleur du TexasTesla prévoit spécifiquement de construire une « installation de raffinage d’hydroxyde de lithium de qualité batterie » et d’autres « installations pour prendre en charge d’autres types de traitement, de raffinage et de fabrication de matériaux de batterie et d’opérations de fabrication auxiliaires à l’appui de la gamme de produits durables de Tesla ».

La société a promis dans ses documents que « le processus que Tesla utilisera est innovant et conçu pour consommer moins de réactifs dangereux et créer des sous-produits utilisables par rapport au processus conventionnel ».

Lundi, Musk a affirmé : « Il n’y a pas d’émissions toxiques ou quoi que ce soit d’autre – vous pourriez vivre au beau milieu de la raffinerie et ne subir aucun effet nocif. »