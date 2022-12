Elon Musk hué pendant 10 minutes d’affilée au Dave Chappelle Show, la vidéo devient virale

Elon Musk est monté sur scène lors d’un spectacle de Dave Chappelle à San Francisco et on peut dire sans risque de se tromper que cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Le milliardaire a été hué bruyamment pendant plusieurs minutes par la foule au Chase Center, a rapporté CNN. Musk est monté sur scène et a crié l’impression de Chappelle sur Rick James: “Je suis riche b ****!” Après les huées, Chappelle a fait remarquer, “on dirait que certaines de ces personnes que vous avez virées sont dans le public”. Il faisait allusion à Musk qui procédait à une vague de licenciements massifs sur Twitter après avoir repris la plate-forme.

“Il s’avère que Twitter peut, en fait, être la vraie vie”, a écrit un utilisateur de Twitter qui a partagé une vidéo de l’événement. “Elon Musk a été hué lorsqu’il a été invité sur scène par Dave Chappelle hier soir. Il a baisé et est rapidement découvrir. Les utilisateurs Sycophantic de Twitter sont une petite minorité. Même les fans transphobes de Chappelle n’aiment pas ce ja ***** “, a écrit un autre utilisateur.

Selon une note des lecteurs de Twitter, l’utilisateur d’origine qui a publié la vidéo a désactivé son compte et n’a pas été supprimé par Twitter.

Chappelle a terminé le spectacle en disant que huer n’est pas “la meilleure chose” que l’on puisse faire. “Je souhaite à tout le monde dans cet auditorium la joie de se sentir libre et que votre quête du bonheur vous libère. Amen”, a-t-il ajouté.

