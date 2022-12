Elon Musk hué par la foule au concert comique de Dave Chappelle

Elon Musk assiste à la fête d’Halloween 2022 d’Heidi Klum à la cathédrale de l’hôtel Moxy le 31 octobre 2022 à New York.

Le milliardaire technologique Elon Musk a été accueilli par un mélange de huées et d’acclamations de la part d’un public lors d’une émission comique de Dave Chappelle dimanche soir.

L’humoriste a apporté Tesla Le PDG Musk est sur scène lors d’un événement spécial du Punchline Comedy Club le 11 décembre au Chase Center de San Francisco.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, on peut entendre la foule se moquer de Musk, dont le récent achat de la plate-forme de médias sociaux a suscité des critiques en raison de préoccupations concernant les licenciements massifs et la modération plus souple du contenu.

“Mesdames et messieurs, faites du bruit pour l’homme le plus riche du monde”, a déclaré Chappelle au public. Un certain nombre de spectateurs ont applaudi – bien qu’il y ait aussi eu un chœur de huées.

« Vous ne vous attendiez pas à ça, n’est-ce pas ? Musk dit à Chappelle après les huées.

Chappelle répond: “On dirait que certaines de ces personnes que vous avez virées sont dans le public.”

Plus tard dans la vidéo, Chappelle dit: “Tous ces gens qui huent, je ne fais que souligner l’évidence – ils ont des sièges terribles dans le stade.”

Le propriétaire de la vidéo qui a été publiée sur Twitter semble avoir vu son compte suspendu ou l’a supprimé, avec un message indiquant : “Ce Tweet provient d’un compte qui n’existe plus”.

Twitter, qui a licencié plusieurs membres du personnel des communications dans sa décision de réduire d’environ la moitié ses effectifs, n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

L’utilisateur de Twitter James Yu, qui dit qu’il était au spectacle de Chappelle, tweeté: “Un bon 80% des huées du stade. 18k personnes.”

“Dave lui a donné tant d’occasions de parler mais il a juste mis ses mains dans ses poches”, a ajouté Yu.

“En fait, je me suis senti mal pour lui. Je ne suis en aucun cas un fanboy d’Elon, plutôt un centriste. Je voulais le secouer : pour l’amour de Dieu, dis quelque chose et prétends que c’est un tweet !!”

Musk a critiqué un tweet dimanche ciblant Anthony Fauci, le conseiller médical en chef américain sortant qui était le visage de la réponse de la Maison Blanche à Covid-19. Le tweet a alimenté le feu d’une vague d’abus en ligne et de complots dirigés contre l’immunologiste vétéran.

Le chef de Tesla – qui une fois prédit que la pandémie de Covid prendrait fin en avril 2020 – a critiqué à plusieurs reprises la stratégie consistant à utiliser des verrouillages pour endiguer la propagation du coronavirus.

Dans le tweet, Musk s’est moqué de l’utilisation de pronoms pour désigner le sexe d’une personne. “Mes pronoms sont Prosecute/Fauci”, a tweeté le milliardaire.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont dénoncé les connotations transphobes du tweet. Chappelle a lui-même été la cible de critiques pour avoir fait des blagues transphobes dans son stand-up spécial Netflix “The Closer”.

Correction : Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe du nom de Dave Chappelle.