Elon Musk hué au show de Dave Chappelle

Elon Musk a rejoint Dave Chappelle sur scène dimanche à San Francisco, siège du siège social de Twitter où la personne la plus riche du monde a récemment licencié bon nombre de ses employés. Cela s’est passé aussi bien que prévu.

La foule du Chase Center a bruyamment hué Musk, qui avait passé une grande partie du week-end à patauger dans les guerres culturelles, faisant des déclarations transphobes et faisant apparemment écho aux tropes de QAnon.

La vidéo de l’incident de l’émission de Chappelle de dimanche capturée par les personnes présentes montre le propriétaire controversé de Twitter prenant la scène et criant la célèbre impression de Rick James de Chappelle: “Je suis riche, b *** h.” Ensuite, Musk a été bruyamment hué pendant plusieurs minutes.

La réaction a incité Chappelle, qui a également été critiqué pour les blagues qu’il a faites à l’encontre des personnes transgenres, à dire à Musk qu’il “semble que certaines de ces personnes que vous avez virées sont dans le public”.

À un moment donné, quand Musk a tenté de parler, Chappelle l’a interrompu en disant : “Ne dis rien. Tu entends ce son, Elon ? C’est le son des troubles civils imminents.”

Après plus de moqueries, Chappelle a terminé son émission avec une réprimande et une prière.

“Huer n’est pas la meilleure chose que vous puissiez faire”, a-t-il déclaré. “Je souhaite à tout le monde dans cet auditorium la joie de se sentir libre et que votre quête du bonheur vous libère. Amen.”

Lundi, Musk a semblé hocher la tête à l’incident en réponse à un utilisateur qui lui avait tweeté à propos “d’une foule pleine de huées”. Musc revendiqué que c’était “90 % d’acclamations et 10 % de huées (sauf pendant les périodes calmes), mais, quand même, ça fait beaucoup de huées, ce qui est une première pour moi dans la vraie vie (fréquent sur Twitter).”

Selon plusieurs personnes qui ont tweeté des vidéos de l’incident, Chappelle a donné à Musk plusieurs occasions de s’adresser à la foule, mais Musk est monté sur scène sans trop de réaction.

Après la prise de contrôle de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars, le propriétaire milliardaire a adopté un certain nombre de mesures de réduction des coûts. Il a licencié environ la moitié du personnel de l’entreprise, ce qui a conduit un groupe d’anciens employés à poursuivre, alléguant que les licenciements massifs impliquaient de multiples violations des droits du travail.

Le personnel restant a dû accepter un travail “extrêmement dur” qui semble avoir laissé certaines personnes dormir au siège de Twitter. San Francisco enquête sur des informations selon lesquelles Musk a converti plusieurs zones de l’immeuble de bureaux en chambres de fortune.

Cet incident au Chase Center a couronné un week-end au cours duquel Musk, qui a des antécédents de comportement erratique et de remarques incendiaires, s’est plongé pleinement dans les guerres culturelles. Musk a tweeté qu’Anthony Fauci, le directeur sortant des National Institutes of Health and Infectious Diseases, devrait être poursuivi, écrivant que ses pronoms sont “les pronoms sont Prosecute/Fauci”. Musk a été la réponse vocale de Fauci à la pandémie de Covid, y compris les blocages qui ont affecté ses usines Tesla.

Musk a également répété un trope du mouvement de la théorie du complot QAnon en suggérant à tort que la thèse de doctorat de l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, faisait de lui un défenseur de la sexualisation des enfants. Ces tweets ont soumis Roth à des abus en ligne et à des comportements abusifs.

Musk a poursuivi sa campagne de guerre culturelle lundi, une fois de plus Attention sur le fil conducteur de ce qu’il appelle “le virus de l’esprit éveillé”.