Parmi une multitude de titres et de publications en tant que Technoking of Tesla, PDG de SpaceX et The Boring Company, Elon Musk reprendra un autre concert en tant qu’animateur d’une émission de télévision emblématique. Saturday Night Live (SNL). Le choix de Musk est étrange car l’émission n’est pas connue pour avoir choisi des hôtes du monde de la technologie ou des affaires. Cependant, selon un tweet partagé par le compte officiel de l’émission, c’est vrai.

Le tweet a également révélé que Miley Cyrus rejoindra l’excentrique PDG en tant qu’invité musical le 8 mai. L’apparition prévue de Musk est peut-être liée à son récent succès. Le stock de la voiture électrique Tesla a grimpé sur le toit et vaut près de six fois ce qu’il était avant le début de la pandémie l’année dernière. Selon le rapport Forbes, Musk a une fortune estimée à 177 milliards de dollars, tandis que son SpaceX a reçu un contrat de 2,9 milliards de dollars par la première agence spatiale américaine National Aeronautics and Space Administration (NASA) pour construire un vaisseau spatial pour amener des astronautes sur la lune. dès 2024.

Pendant ce temps, le Technoking of Tesla, qui s’est fait une réputation sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter pour ses idées farfelues et ses commentaires décalés, a lui-même informé ses 52 millions d’abonnés sur le site de microblogging qu’il hébergerait l’émission emblématique.

Comme d’habitude, le tweet de Musk est rapidement devenu viral car il a recueilli près de 3 lakh likes, plus de 18000 retweets et des tonnes de commentaires d’utilisateurs. Plusieurs utilisateurs ont comparé l’annonce de Musk hébergeant SNL à l’apparition de l’ancien Donald Trump en 2015, tandis que d’autres se sont penchés sur lui et Cyrus, lui demandant de «laisser la boule de démolition à la maison». Les références Dogecoin ont également été un succès. Un utilisateur de Twitter en colère est allé jusqu’à écrire: «Il y a peu de choses dans ce monde que je veux voir moins qu’Elon Musk hébergeant SNL».

D’autres ont critiqué le peroducteur de la SNL Lorne Michaels pour avoir choisi d’iviter Musk, dont les opinions controversées sur le monde deviennent virales, en premier lieu.

Elon Musk hébergeant SNL est la décision de casting la plus imprudente qu’ils aient prise depuis Donald Trump. – Keith Edwards (@keithedwards) 24 avril 2021

Elon Musk héberge SNL est énorme pour les gars qui font encore des blagues «c’est ce qu’elle a dit» qui pensent qu’ils seraient formidables pour héberger SNL. – Josh Gondelman (@joshgondelman) 24 avril 2021

Les personnes qui aiment héberger SNL par Elon Musk doivent comprendre que l’hébergement de SNL n’est * pas * une approbation, par exemple Adolf Hitler a hébergé SNL en 1938 – pixelatedboat alias «mr tweets» (@pixelatedboat) 24 avril 2021

Je me souviens quand Elon Musk a menacé les travailleurs s’ils se syndiquaient. Je me souviens aussi quand j’ai découvert qu’il exploitait des enfants dans des pays du tiers monde. Ce dont je ne me souviendrai pas, c’est qu’il a hébergé SNL, car je ne le regarderai pas. – Kolleen (@littlewhitty) 24 avril 2021

Inspirant: Elon Musk est le premier hôte de la SNL à profiter directement de l’apartheid – Skyler Higley (@skyler_higley) 25 avril 2021

Guy qui se vante toujours d’être capable de citer tout le présentateur ravi qu’Elon Musk accueille SNL – Siobhan Thompson, mystérieuse héritière européenne (@vornietom) 24 avril 2021

Bien sûr, Lorne Michaels laisse le dangereux huard Elon Musk accueillir SNL. Les réseaux de télévision ne paient aucun prix lorsqu’ils font des choses nuisibles pour les cotes d’écoute. SNL n’a payé aucun prix pour avoir laissé Trump héberger. Cable News n’a payé aucun prix pour avoir menti sur les e-mails d’Hillary. Nous payons tous un prix – mais pas les gens de la télévision. – Palmer Report (@PalmerReport) 24 avril 2021

« pourquoi Elon Musk héberge-t-il SNL, il n’est pas drôle » J’ai des nouvelles malheureuses pour vous au sujet de SNL au cours des 15 dernières années – le nom d’affichage que j’ai rejeté pour avoir attiré des cinglés (@mrfeelswildride) 24 avril 2021

Cela dit, Musk ne sera pas le premier magnat des affaires à accueillir l’émission. Le millionnaire conservateur Steve Forbes, l’ancien propriétaire des Yankees de New York George Steinbrenner et l’ancien président Donald Trump (avant qu’il ne soit président) l’ont déjà honoré.

Musk n’est pas étranger à être devant la caméra, car il a fait une apparition surprise dans un épisode de 2015 de Les Simpsonset dans plusieurs épisodes de Parc du Sud. Cependant, il reste à voir comment il le joue exactement.

