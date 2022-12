Elon Musk, gourou du management ?

Il peut sembler évident, pour la plupart des gens en dehors de la Silicon Valley, que la propriété de Twitter par Elon Musk a été un désastre absolu. En moins de deux mois depuis sa prise de fonction, M. Musk a licencié plus de la moitié du personnel de Twitter, effrayé bon nombre de ses principaux annonceursa apporté (et défait) une série de modifications malavisées à son programme de vérification, a provoqué la colère des régulateurs et des politiciens avec des tweets erratiques et offensants, a déclaré une guerre de courte durée contre Apple, a éclairé un étrange exposé sur les “Twitter Files”, a cessé de payer un loyer sur les bureaux de Twitter, et faussement accusé l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de l’entreprise de soutenir la pédophilie. Sa fortune personnelle a diminué de des milliards de dollarset il était hué à un spectacle de Dave Chappelle. Cela ne va pas, à presque tous égards, bien pour lui. Et pourtant, un groupe est toujours fermement dans le coin de M. Musk : les patrons. Ces dernières semaines, de nombreux dirigeants, fondateurs et investisseurs de la technologie ont exprimé leur admiration pour M. Musk, alors même que le milliardaire se débattait sur Twitter.

Reed Hastings, le directeur général de Netflix, a félicité M. Musk lors d’une conférence du New York Times DealBook à la fin du mois dernier, l’appelant “la personne la plus courageuse et la plus créative de la planète”. Gavin Baker, un investisseur en capital-investissement, a récemment réclamé que de nombreux PDG financés par du capital-risque ont été “inspirés par Elon”. Et plusieurs partenaires d’Andreessen Horowitz, l’influente société de capital-risque, ont tweeté encomie similaire au style de gestion de M. Musk. Des rivaux émergent : Sentant une opportunité, de nouvelles start-ups et d’autres plateformes sociales se précipitent pour détrôner Twitter et capitaliser sur le chaos de sa nouvelle propriété sous Elon Musk.

Une partie de l'élite des pom-pom girls se résume probablement à la solidarité de classe ou à un simple intérêt financier. (Andreessen Horowitz, par exemple, a investi 400 millions de dollars dans le rachat de Twitter par M. Musk.) Et une partie peut refléter la bonne volonté restante des succès de M. Musk chez Tesla et SpaceX. Mais comme j'ai appelé des dirigeants de la suite C et des investisseurs influents de la Silicon Valley au cours des dernières semaines, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui soutiennent M. Musk – même s'ils ne l'admettront pas publiquement.