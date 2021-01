Quelques semaines à peine avant qu’Elon Musk ne devienne la personne la plus riche du monde grâce à la flambée de la valeur des actions Tesla, le milliardaire excentrique a réfléchi à la nature inconstante des marchés publics. «La bourse est une chose étrange» M. Musk a dit dans une interview avec Business Insider en décembre. «C’est comme avoir un maniaco-dépressif qui vous dit constamment la valeur de votre entreprise. Et parfois, ils ont une bonne journée, et parfois ils ont une mauvaise journée, mais l’entreprise est fondamentalement la même. Les marchés publics sont fous. » Un mois plus tard, M. Musk s’est inséré dans l’un des drames boursiers les plus déroutants depuis des années – la bataille de plusieurs milliards de dollars sur GameStop menée entre des fonds spéculatifs d’élite et des investisseurs de détail communiquant sur Reddit.

Mardi, alors que les actions de GameStop montaient en flèche, M. Musk est intervenu avec un tweet d’un mot – «Gamestonk !!» – et un lien vers le forum Reddit où une grande partie de la discussion s’est déroulée. Le message de M. Musk a été considéré comme une sorte d’approbation de l’une des personnalités les plus puissantes du Web, et dans les jours qui ont suivi, les investisseurs ont fait grimper le prix de GameStop à de nouveaux sommets.

Il s’agit d’un spectacle conçu sur mesure pour le personnage en ligne de M. Musk. Il est à la fois un héros capitaliste, une célébrité de magazine sur papier glacé et un troll lanceur de bombes avec 44 millions de followers sur Twitter, occupant son rôle de directeur général de deux grandes entreprises avec une bravade dont la plupart des dirigeants d’entreprise ne rêveraient pas. L’homme le plus riche du monde est aussi, d’une manière ou d’une autre, un héros pour la foule anti-institutionnelle, agaçant les masses numériques un tweet à la fois. GameStop contre Wall Street Laissez-nous vous aider à comprendre Les actions de GameStop, le détaillant de jeux vidéo, ont grimpé en flèche parce que les investisseurs amateurs, à commencer par Reddit, ont beaucoup misé sur les actions de la société. La vague a pris de l’ampleur en réponse à la vente à découvert de titres GameStop par les grands fonds spéculatifs – ils pariaient essentiellement contre le succès de l’entreprise. La demande soudaine a fait grimper le cours de l’action de moins de 20 dollars en décembre à près de 200 dollars jeudi. Sur papier, en tout cas. Ce n’est pas seulement GameStop. Les investisseurs amateurs ont soutenu d’autres entreprises que de nombreux grands investisseurs avaient évitées, comme AMC et BlackBerry. Cette bulle autour de GameStop peut forcer les gros investisseurs à lever des fonds pour couvrir leurs pertes ou à se débarrasser des actions d’autres entreprises.

Maître de l’auto-promotion, M. Musk publie régulièrement des messages sincères sur Tesla, sa compagnie de voitures électriques, et SpaceX, sa compagnie privée de vols spatiaux. En même temps, il traîne avec Kanye West, sort avec une pop star et a nommé son dernier enfant. X AE A-Xii. Et il semble avoir Internet dans ses veines – il parle couramment la culture des mèmes, à l’écoute des névroses de l’esprit-ruche du Web, rapide à répondre à presque tout le monde et heureux de lancer des foiniers numériques à ses détracteurs. Le mélange discordant de succès de haut niveau et de volonté de se frapper en marge du Web en a fait un outsider parfait. Mercredi, M. Musk, qui vaut quelque 180 milliards de dollars, a tweeté que Discorde, une application de communication en roue libre qui fermait un forum populaire auprès des traders GameStop pour un langage offensant, allait devenir «corpo» ou entreprise. «À bien des égards, il me rappelle Steve Jobs», a déclaré Walter Isaacson, qui a écrit un livre sur M. Jobs, le co-fondateur d’Apple. «Il a une passion absolue pour ses produits et il est sans fard. Il ne se polit pas pour la consommation publique, surtout lorsqu’il communique sur le Web. »

La saga GameStop est un affrontement générationnel et un référendum sur qui contrôle les marchés, opposant une armée d’investisseurs particuliers – dont beaucoup de jeunes natifs du numérique – à des vendeurs à découvert de fonds spéculatifs, qui avaient parié que l’action GameStop chuterait. Et dans cette guerre, M. Musk ne soutient certainement pas Wall Street. Un milliardaire autodidacte, M. Musk a une animosité particulière pour les vendeurs à découvert. Pendant des années, de puissants investisseurs ont parié que l’action Tesla chuterait. En 2018, cette pression, combinée à des problèmes de production chez Tesla et à une vie personnelle tumultueuse, a poussé M. Musk au bord du gouffre. Il a déclaré sur Twitter qu’il envisageait de rendre Tesla privé pour 420 $ l’action, et s’est insulté contre les vendeurs à découvert dans une interview émouvante avec le New York Times. Jeudi, alors que certaines plateformes de trading ont empêché les investisseurs d’acheter des actions GameStop – une décision qui a aidé les vendeurs à découvert – M. Musk tweeté que « le shorting est une arnaque légale uniquement pour des raisons résiduelles. » Un représentant de M. Musk a refusé de le mettre à disposition pour une entrevue. Dans d’autres tweets, il a soutenu les appels à rendre la vente à découvert illégale et a soutenu les appels du représentant Alexandria Ocasio-Cortez pour une enquête sur Robinhood, l’une des applications qui empêchait les investisseurs d’acheter des actions GameStop. «Voici les apologistes du shorty», a-t-il écrit dans un autre message. « Ne leur donnez aucun respect Get Shorty. » Ce n’était guère la prose raffinée préférée de la plupart des directeurs généraux, mais M. Musk parle le langage du Web. «Les algorithmes de Twitter adorent les réponses en un mot qui inspirent beaucoup de rage ou d’affection», a déclaré Scott Galloway, professeur de marketing à l’Université de New York. «Elon Musk est en quelque sorte le maître de cela.»