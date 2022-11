Elon Musk fustigé alors que les utilisateurs de Twitter s’interrogent sur l’avenir de la plateforme au milieu des licenciements massifs

Elon Musk se fait fustiger par les utilisateurs de Twitter après avoir procédé à une vague de licenciements massifs dans l’entreprise. L’homme le plus riche du monde a licencié 50% de l’ensemble des effectifs de Twitter, soit environ 3 700 employés, ce qui suscite des inquiétudes concernant les discours de haine et la désinformation, car la plupart des équipes de sécurité et de désinformation de l’entreprise ont été licenciées. Musk aurait décidé de réduire ses coûts d’exploitation. Plusieurs employés licenciés se sont rendus sur Twitter pour faire leurs derniers adieux. De plus, l’entreprise s’apprête à faire face à un recours collectif pour avoir licencié des employés sans préavis.

Musk, cependant, a déclaré dans un tweet : “En ce qui concerne la réduction de la force de Twitter, malheureusement, il n’y a pas d’autre choix lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour.” Le milliardaire a suscité la colère pour le développement chaotique.

Elon Musk essaie de coincer rapidement et sans consultation la cheville carrée de son rêve de fièvre libertaire dans le trou rond de Twitter comme un mois après avoir vu l’échec spectaculaire de Liz Truss essayant la même chose avec l’économie britannique. Elle a fait un test bêta pour toi, mec. — Dmitry Grozoubinski (@DmitryOpines) 5 novembre 2022

Si vous voulez comprendre Elon Musk, vous devez d’abord comprendre les cinq lois universelles de la stupidité de Carlo Cipolla. C’est un cas d’école. pic.twitter.com/9LLfmNeBgP — Otto English (@Otto_English) 5 novembre 2022

Désormais, Elon Musk sera connu sous le nom de Liz Truss de Twitter 👍 – RD Hale (@RickyDHale) 5 novembre 2022

J’ai une passion pour Twitter. Je note que j’ai envoyé plus de 90 000 tweets depuis 2008. C’est 18 par jour, en moyenne. Cet endroit a compté pour moi. Qu’Elon Musk puisse le détruire me préoccupe donc beaucoup. –Richard Murphy (@RichardJMurphy) 5 novembre 2022

Pour la plupart des quelque 200 employés de Twitter en Inde, vendredi matin dernier, le chaos total s’est produit lorsqu’ils ont perdu l’accès à leurs e-mails officiels et à Slack interne et aux discussions de groupe, car ils ont eu la malchance de faire partie du limogeage mondial.

Certains des employés qui ont perdu leur emploi chez Twitter India et ne souhaitaient pas être nommés ont déclaré à IANS que lorsqu’ils se sont connectés à leurs systèmes depuis leur domicile (Twitter est toujours en mode travail à domicile) vendredi, ils se sont vu refuser l’accès. .

(Avec entrées IANS)

