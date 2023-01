Elon Musk fortifie la maison de son père par crainte d’un enlèvement — RT World News

Le milliardaire a dépensé beaucoup pour assurer la sécurité de sa famille après que son père ait subi plusieurs cambriolages

La maison de l’ingénieur à la retraite Errol Musk dans le Western Cape en Afrique du Sud a fait l’objet d’une cure de jouvence coûteuse, grâce à son fils milliardaire Elon, qui s’inquiète de plus en plus des attaques potentielles contre sa famille. Samedi, le patriarche de 76 ans a décrit le système de sécurité « de première classe » – et sa justification – au Sun.

Le Musc plus jeune “décidé, après les récentes menaces contre lui, que j’avais aussi besoin de protection“, a déclaré Errol au point de vente britannique, admettant”s’ils kidnappent l’un d’entre nous, ce sera les 20 millions de dollars les plus rapides que quelqu’un ait jamais gagnés dans sa vie.”

“J’ai vraiment peur qu’il arrive quelque chose à Elon, même s’il a environ 100 agents de sécurité autour de lui», a avoué Errol, décrivant son fils comme «un peu naïf sur les ennemis qu’il se fait, surtout avec les Twitter Files.”















Errol a décrit comment «Les gens d’Elon” le mois dernier envoyé dans une société de sécurité haut de gamme à “complètement sécurisé” la maison. Quelque 15 000 $ plus tard, le complexe de Musk est équipé d’une clôture électrique, de neuf caméras roulant 24h/24 et 7j/7 qui peuvent être surveillées depuis le téléphone de Musk, et «surveillance 24 heures sur 24 par des gardiens armés jusqu’aux dents» qui lui téléphonent pour s’enregistrer lorsqu’ils voient une étrange voiture dans l’allée.

Bien que l’aîné Musk ait admis qu’il n’appréciait pas vraiment le style de vie à haute sécurité, il en comprenait la nécessité, révélant que sa maison avait été cambriolée quatre fois au cours de la seule année dernière. Alors que les intrus dans ces cas ne cherchaient que ses téléviseurs, «le risque que quelque chose de grave se produise ou même d’être littéralement abattu est assez important,” il a dit. “Ce n’est pas si difficile de me tuer si quelqu’un le voulait, alors j’espère qu’il ne le fera pas.« Errol a abattu trois cambrioleurs armés en 1998 alors qu’Elon était encore enfant.

Depuis que Musk est devenu PDG de Twitter, environ 80 % des employés de l’entreprise ont été licenciés ou partis. Il a également divulgué des milliers de messages internes des dernières années détaillant la collusion des plates-formes avec plusieurs agences gouvernementales américaines pour censurer les récits qu’ils considéraient comme indésirables, de l’ordinateur portable de l’enfer de Hunter Biden au scepticisme quant à la sécurité et l’efficacité de Covid-19 vaccins. Inquiet des ennemis qu’il se fait, il a suspendu un compte Twitter qui traquait son jet privé, accusant l’utilisateur d’avoir posté “coordonnées de l’assassinat.”