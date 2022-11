Elon Musk flotte en payant 8 $ par mois pour la vérification Twitter

Elon Musk, le nouveau propriétaire, président et PDG de Twitter, a déclaré qu’il souhaitait permettre à quiconque d’être vérifié sur la plate-forme pour 8 $ par mois, en échange de la possibilité de publier des messages et des vidéos plus longs et de recevoir moins de publicités.

Dans un fil Twitter mardi, Musk a qualifié le système de vérification actuel de “système de seigneurs et de paysans”, où des personnalités font vérifier leur identité par la plate-forme et sont reconnues par une coche bleue à côté de leur nom.

Le système a été conçu comme un moyen de s’assurer que les utilisateurs pouvaient voir si certains comptes étaient en fait ceux qu’ils prétendaient être, mais l’entreprise n’a jamais été explicitement claire sur les qualifications nécessaires pour être vérifiées.

Mardi, Musk a tweeté qu’il voulait changer le système afin que n’importe qui puisse être vérifié, tant qu’il est prêt à payer 8 dollars par mois, avec le “prix ajusté par pays proportionnel à la parité de pouvoir d’achat”.

En échange, les utilisateurs vérifiés seront prioritaires dans les recherches et les mentions, ce qui, selon Musk, est essentiel pour vaincre le spam/arnaque” qui, selon lui, afflige le système.

Il a également déclaré que les utilisateurs vérifiés pourraient publier des tweets plus longs, qui sont actuellement limités à 280 caractères, et des vidéos, qui sont actuellement limitées à un peu plus de deux minutes.

En échange, a déclaré Musk, les utilisateurs vérifiés seront soumis à moins de publicités, et il a suggéré qu’il était ouvert à l’idée de payer certains utilisateurs pour le contenu qu’ils produisent sur la plate-forme.

“Le pouvoir au peuple !”, a-t-il dit.

L’idée n’est que la dernière d’une semaine mouvementée au sein de l’entreprise. Vendredi dernier, la route longue et sinueuse de Musk pour prendre le contrôle de Twitter s’est finalement concrétisée. Une fois qu’il a pris le contrôle de l’entreprise, sa première décision a été de licencier la majeure partie de l’équipe de direction existante.

Les dépôts auprès des régulateurs lundi indiquent qu’il s’est nommé PDG et seul membre du conseil d’administration de la société.

Musk a depuis passé le plus clair de son temps à parler de ce qu’il veut changer sur la plate-forme, mais le fil Twitter de mardi était la première fois qu’il offrait quelque chose approchant des détails concrets.

En plus de Twitter, Musk est actuellement PDG de quatre autres sociétés : le constructeur de voitures électriques Tesla, la société de fusées SpaceX, la startup de puces cérébrales Neuralink et la Boring Company, une entreprise de tunnels.

Jack Dorsey – qui a fondé Twitter et était PDG avant Parag Agrawal, qui faisait partie des personnes récemment licenciées – a été poussé à démissionner du poste le plus élevé de l’entreprise parce que les investisseurs pensaient qu’il ne pouvait pas faire le travail tout en étant également PDG de Block Inc. , qui gère la plateforme de paiement Square.