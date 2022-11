Elon Musk fixe plus d’exigences au bureau sur Twitter

Le propriétaire de SpaceX et PDG de Tesla, Elon Musk, s’exprime lors d’une conversation avec le légendaire concepteur de jeux Todd Howard (non représenté) lors de la convention de jeu E3 à Los Angeles, Californie, le 13 juin 2019.

Une paire de nouveaux e-mails d’Elon Musk aux employés de Twitter indique que les managers doivent rencontrer en personne les employés – même exceptionnels – au moins une fois par mois, ajoutant que les managers peuvent être licenciés pour avoir permis aux employés de travailler à distance s’ils ne sont pas “exceptionnels”.

Dans une paire de courriels envoyés dans la même heure l’après-midi du 17 novembre, Elon Musk a déclaré: «En ce qui concerne le travail à distance, tout ce qui est requis pour l’approbation est que votre responsable assume la responsabilité de s’assurer que vous apportez une excellente contribution. On s’attend également à ce que vous ayez des réunions en personne avec vos collègues à une cadence raisonnable, idéalement une fois par semaine, mais pas moins d’une fois par mois.

Musk a ensuite menacé les managers qui ne respectaient pas ses directives.

“Au risque d’énoncer une évidence, tout manager qui prétendrait à tort qu’un de ses subordonnés fait un excellent travail ou qu’un rôle donné est essentiel, qu’il soit distant ou non, sera exclu de l’entreprise.”

Dans l’e-mail, Musk ne donne aucune directive sur ce qui constitue un “excellent travail”.

Les e-mails arrivent après que Musk a conclu une acquisition de 44 milliards de dollars de Twitter fin octobre et a rapidement décidé de réduire de moitié les effectifs à temps plein de l’entreprise, soit environ 3 700 emplois, et un large éventail de sous-traitants.

L’une des premières mesures de Musk a été d’annuler la politique précédente de “travail à domicile pour toujours” de l’entreprise, qui avait été promulguée par un ami personnel et collaborateur, l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey.

Jeudi, Musk a écrit dans une paire d’e-mails d’équipe : « À l’avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons être extrêmement hardcore. Cela signifie travailler de longues heures à haute intensité. Seule une performance exceptionnelle constituera une note de passage.

Il a également déclaré qu’il serait d’accord pour que les personnes “performant à un niveau exceptionnel” restent à distance si elles ne pouvaient pas se rendre, mais qu’il préférait la collaboration au bureau. Mais les employés ont déclaré à CNBC qu’ils n’avaient pas reçu de conseils officiels des ressources humaines sur le travail à distance.

Voici les e-mails, transcrits par CNBC :

De : Elon Musk À : L’équipe de Twitter Date : 17 novembre 2022 [Time Stamp removed] Objet re : Bifurcation sur la route En ce qui concerne le travail à distance, tout ce qui est requis pour l’approbation est

que votre gestionnaire assume la responsabilité de s’assurer que

vous apportez une excellente contribution. On s’attend également à ce que vous ayez des réunions en personne avec

vos collègues à une cadence raisonnable, idéalement hebdomadaire,

mais pas moins d’une fois par mois.

Et: