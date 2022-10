Elon Musk finalise un accord pour acheter Twitter et commence à licencier les meilleurs dirigeants

Elon Musk a finalisé son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars américains jeudi soir et sa première décision a été de licencier la haute direction de la société de médias sociaux qu’il a accusée de l’avoir induit en erreur sur le nombre de comptes de spam sur la plate-forme.

Musk a licencié le PDG de Twitter Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le directeur des affaires juridiques et des politiques Vijaya Gadde, selon des personnes proches du dossier. Agrawal et Segal se trouvaient au siège de Twitter à San Francisco lorsque l’accord a été conclu et ont été escortés, ont ajouté les sources.

Twitter, Musk et les dirigeants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Plus à venir.