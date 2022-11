Elon Musk fait une fouille chez AOC avec T-Shirt Meme, se tient à 8 $ pour Blue Tick

Elon Musk continue de défendre sa décision de donner à quiconque la coche bleue pour 8 $. Cette décision controversée a provoqué une tempête de critiques contre Musk, avec des inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la désinformation. Une foule de comptes Twitter vérifiés ont changé leurs noms en Elon Musk et se sont transformés en comptes parodiques pour prouver à quel point la logique de Musk était fallacieuse. Le milliardaire, d’autre part, a affirmé que sa décision « démocratiserait » le journalisme et réprimerait les « imitateurs ».

Le compte de la comédienne Kathy Griffin a été suspendu après qu’elle se soit fait passer pour Musk sur la plateforme. La patronne de Tesla a déclaré qu’elle pourrait récupérer son compte pour 8 $. Maintenant, Musk a publié un mème, respectant sa décision et s’en prenant à la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez. AOC avait tweeté plus tôt, “Lmao à un milliardaire essayant sérieusement de vendre aux gens l’idée que la” liberté d’expression “est en fait un plan d’abonnement à 8 USD/mois.”

Musk avait répondu : « Vos commentaires sont appréciés ; payez maintenant 8 $.

Lorsque l’ancienne candidate du Parti démocrate et écrivain Heidi Briones lui a demandé s’il paierait lui-même la charge de 8 dollars, il a répondu « 100 % ». Le mème consiste en un T-shirt sur lequel on peut lire : « Vos commentaires sont appréciés. Payez maintenant 8 $.

💯 – Elon Musk (@elonmusk) 8 novembre 2022

Nous narguer sur la façon dont nous devrons vous payer de l’argent pour utiliser ce paysage infernal d’une application doit être la pire stratégie commerciale que j’ai vue depuis un moment. https://t.co/B2FkvnjWHF – Ryan Satin (@ryansatin) 8 novembre 2022

Suite à sa dispute avec Musk sur la plate-forme de médias sociaux, AOC avait déclaré que ses “mentions et notifications sur Twitter” avaient cessé de fonctionner après qu’elle “[seemed] être entré dans la peau d’un certain milliardaire.

AOC a également tweeté sur la façon dont son compte Twitter avait été bancal depuis que son tweet avait « bouleversé » Musk. L’acteur Mark Ruffalo s’est joint à lui en écrivant: «Elon. S’il vous plaît, pour l’amour de la décence, quittez Twitter, remettez les clés à quelqu’un qui fait cela comme un vrai travail et continuez à gérer Tesla et SpaceX. Vous détruisez votre crédibilité. Ce n’est tout simplement pas beau.

Musk a répondu: “Prise chaude: tout ce que l’AOC dit n’est pas [100 per cent] exact”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici