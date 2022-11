Elon Musk fait son approbation à mi-mandat

Le milliardaire de la technologie pense que les électeurs indépendants sont ceux qui “décident réellement” qui est en charge

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a exhorté les électeurs indépendants aux États-Unis à soutenir le Parti républicain à la veille des élections de mi-mandat de mardi, affirmant que “Pouvoir partagé” est le meilleur moyen de contrôler les deux parties.

Dans un tweet s’adressant “Électeurs indépendants d’esprit” Lundi, Musk a écrit qu’il “recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate.”

Le PDG milliardaire de Tesla a estimé que “Le pouvoir partagé freine les pires excès des deux parties.”

Dans un tweet de suivi, Musk a déclaré que depuis “hardcore” Républicains et Démocrates “Ne votez jamais pour l’autre côté” les électeurs indépendants sont “ceux qui décident réellement qui est en charge.”

Musk a déjà fait des dons aux républicains et aux démocrates et s’est tout étiqueté d’un “socialiste” à un “modéré” à “socialement libéral et fiscalement conservateur”.

Lire la suite Moscou rejette les allégations d'”ingérence russe” dans les élections de mi-mandat aux États-Unis

Il avait auparavant juré de voter républicain en mai. À l’époque, il a reconnu qu’il avait “a voté massivement pour les démocrates” autrefois.

“Je ne suis pas sûr, je n’aurais peut-être jamais voté pour un républicain, juste pour être clair. Maintenant cette élection, je le ferai, “ a-t-il déclaré au podcast All-In.

Les sondages suggèrent que le Parti républicain est sur le point de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mardi, tandis que le Sénat est présumé être un tirage au sort.

La dernière approbation intervient juste une semaine après que le milliardaire d’origine sud-africaine a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Musk a déclaré que son objectif en achetant la plate-forme était de protéger la liberté d’expression en ligne, un problème fréquemment adopté par le GOP.

Vendredi, le président américain Joe Biden s’en est pris à Musk, affirmant qu’il contrôlait désormais une plateforme qui « vomit des mensonges partout dans le monde », et s’est plaint que “il n’y a plus d’éditeurs en Amérique.”