Le milliardaire s’est prononcé sur une potentielle escalade imminente du conflit en Ukraine

L’entrepreneur américain Elon Musk a réagi à un avertissement du président Vladimir Poutine sur les conséquences d’éventuelles frappes à longue portée contre la Russie avec des armes de précision occidentales.

Poutine a déclaré jeudi que l’Ukraine était incapable de déployer seule des missiles occidentaux et que de telles frappes nécessitaient des renseignements par satellite et une programmation par des spécialistes de l’OTAN. « Cela signifie que les pays de l’OTAN, les États-Unis et les pays européens, sont en guerre avec la Russie », il a ajouté.

Musk a partagé une vidéo des remarques de Poutine publiée par le compte X populaire Wall Street Silver, qui a averti que l’administration américaine est « Il est prévu que la troisième guerre mondiale soit lancée ce week-end et qu’elle autorise des attaques en profondeur sur le territoire russe. »

« J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet » a commenté le milliardaire, en utilisant un slogan popularisé par la franchise Star Wars.















L’Ukraine réclame depuis des mois la possibilité de frapper des cibles situées au plus profond de la Russie avec des armes occidentales données, prétextant que le fait de ne pas obtenir l’autorisation de le faire affaiblit ses positions sur la ligne de front. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs persistantes circulent dans la presse occidentale sur une décision positive imminente de Washington.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu cette semaine à Kiev aux côtés de son homologue britannique David Lammy. Les deux pays ont fourni des armes à longue portée à l’Ukraine, qui ont été utilisées contre des cibles situées sur des territoires que Kiev revendique comme relevant de sa souveraineté, mais pas sur le territoire russe universellement reconnu.

Le message original contenant les remarques de Poutine imputait la responsabilité personnelle du déclenchement éventuel d’une guerre mondiale au président américain Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, qui est également la candidate du Parti démocrate à la prochaine élection présidentielle.

Tout se déroule comme prévu – Zelensky

Elon Musk soutient le candidat républicain Donald Trump. L’ancien président a accusé ses adversaires d’avoir mis le monde en danger d’une guerre nucléaire pendant sa campagne.