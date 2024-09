Elon Musk fait l’objet d’une enquête pour une blague sur X – Bloomberg — RT World News

Une remarque humoristique selon laquelle personne n’a tenté d’assassiner les démocrates a peut-être été perçue comme une menace par les services secrets

Une publication sur les réseaux sociaux d’Elon Musk à la suite d’une tentative d’assassinat contre le candidat à la présidence américaine Donald Trump a attiré l’attention des services secrets, a découvert Bloomberg.

Un assassin a échappé de peu à Trump lors d’un rassemblement du 13 juillet en Pennsylvanie. Dimanche, un militant pro-ukrainien a été arrêté en Floride après avoir tendu une embuscade au candidat républicain sur un terrain de golf.

« Et personne n’essaie même d’assassiner Biden/Kamala ??? » Musk a publié sur X, la plateforme de médias sociaux dont il est propriétaire, en faisant référence au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris.

Les démocrates indignés ont rapidement accusé Elon Musk d’inciter à la violence envers ses 198 millions d’abonnés. Il a supprimé le message peu de temps après.

En réponse à une demande de Bloomberg en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA) mercredi, les services secrets ont déclaré que les documents dont ils disposaient sur le message de Musk étaient « compilé à des fins d’application de la loi » et n’a pas pu être libéré parce que « On pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la divulgation interfère avec les procédures d’exécution. »















Les services secrets « est au courant de la publication sur les réseaux sociaux faite par Elon Musk », a déclaré au média le porte-parole de l’agence, Nate Herring. « En règle générale, nous ne faisons pas de commentaires sur les questions liées aux renseignements confidentiels. Nous pouvons toutefois affirmer que les services secrets enquêtent sur toutes les menaces liées à nos protégés. »

Selon Bloomberg, Musk recevra soit la visite des services secrets et « doit prouver qu’il ne représente pas une menace imminente » à Biden et Harris.

Elon Musk a soutenu Trump et a souvent critiqué les démocrates pour leurs politiques, notamment la censure, qui l’a poussé à acheter X en premier lieu. Le fondateur de Tesla et SpaceX a acheté la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter en octobre 2022, pour un montant estimé à 44 milliards de dollars.

Bien que son observation sur les assassinats soit factuellement correcte, Musk a déclaré plus tard que c’était une blague qui est tombée à plat.

« Eh bien, une leçon que j’ai apprise est que ce n’est pas parce que je dis quelque chose à un groupe et qu’ils rient que cela va forcément être hilarant en tant que publication sur X. » il a écrit. « Il s’avère que les blagues sont BEAUCOUP moins drôles si les gens ne connaissent pas le contexte et si le texte est simple. »

Certaines de ses autres plaisanteries ont eu plus de succès. En réponse à l’approbation de Harris par « La dame aux chats sans enfants » et la mégastar de la pop Taylor Swift, Musk a proposé de « Je te donne un enfant et je protège tes chats avec ma vie », faisant référence à la douzaine d’enfants qu’il a engendrés avec trois femmes différentes jusqu’à présent, et aux affirmations selon lesquelles les migrants de l’Ohio mangeaient les animaux de compagnie des gens.