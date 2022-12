Elon Musk fait face à une colère croissante face à l’interdiction des journalistes sur Twitter

Elon Musk a fait face à un contrecoup croissant vendredi des législateurs des deux côtés de l’Atlantique, avec des menaces d’amendes et de sanctions, après que Twitter a suspendu jeudi les comptes d’au moins huit journalistes sans avertissement.

Les comptes suspendus comprenaient ceux appartenant à Ryan Mac du New York Times, Donie O’Sullivan de CNN et Drew Harwell du Washington Post. On ne savait pas ce que les suspensions avaient en commun.

Le silence de voix éminentes pourrait augmenter la pression réglementaire sur Twitter, et peut-être sur les autres sociétés de M. Musk, notamment Tesla et SpaceX, qui est un grand bénéficiaire de financements et de projets gouvernementaux. Cela pourrait également nuire à ses efforts pour ramener les annonceurs réticents sur la plate-forme.

L’action a déclenché une vague de protestations. Les organes de presse, dont The Times et CNN, ont exigé que M. Musk explique sa justification. Les partisans des journalistes ont fait valoir sur Twitter que cette décision était trop punitive.