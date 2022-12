Elon Musk fait face à un tollé international après que Twitter a interdit les journalistes

Londres

CNN

—



La décision d’Elon Musk d’interdire soudainement l’accès de Twitter à d’éminents journalistes technologiques suscite une violente réaction de la part des législateurs des deux côtés de l’Atlantique.

En Europe, le ministère allemand des Affaires étrangères tweeté son inquiétude quant à l’impact que les mesures de Musk pourraient avoir sur la liberté de la presse, tandis qu’un haut responsable de l’UE a déclaré que Twitter devait se conformer aux règles du bloc ou faire face à d’éventuelles sanctions.

Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, a déclaré que la “suspension arbitraire” des journalistes était “inquiétante”, et elle a indiqué que l’entreprise pourrait encourir des sanctions en conséquence.

« La loi sur les services numériques de l’UE exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux. Ceci est renforcé par notre #MediaFreedomAct », a déclaré Jourová dans un publier sur Twitterajoutant que Musk “devrait en être conscient”.

“Il y a des lignes rouges”, a-t-elle poursuivi. “Et des sanctions, bientôt.”

Aux États-Unis, de nombreux législateurs démocrates ont pris Musk à partie après que sa société ait suspendu les comptes de plusieurs journalistes qui le couvraient jeudi soir, dont Donie O’Sullivan de CNN, Ryan Mac du New York Times et le journaliste indépendant Aaron Rupar.

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a déclaré qu’elle comprenait les sentiments de vulnérabilité de Musk en tant que personnalité publique, “mais tomber dans l’abus de pouvoir + interdire de manière erratique les journalistes ne fait qu’augmenter l’intensité autour de vous”.

“Prenez un rythme et mettez fin au proto-fascisme”, a-t-elle tweeté.

La représentante du Massachusetts, Lori Trahan, a suggéré que les suspensions contredisaient directement les assurances que Twitter avait données à son personnel quelques heures plus tôt. “Mon équipe a rencontré @Twitter aujourd’hui”, a tweeté Trahan jeudi soir. « Ils nous ont dit qu’ils n’allaient pas exercer de représailles contre les journalistes ou chercheurs indépendants qui publient des critiques de la plateforme. Moins de 12 heures plus tard, plusieurs reporters technologiques ont été suspendus. Quel est le problème, @elonmusk ? »

La réunion de jeudi avec le représentant des affaires gouvernementales de Twitter avait été prévue auparavant, a déclaré Francis Grubar, porte-parole de Trahan, en réponse aux doutes sur l’accès continu des chercheurs universitaires à Twitter après les licenciements dans l’entreprise. Les suspensions plus tard dans la journée “ont immédiatement attiré notre attention”, a déclaré Grubar à CNN dans un communiqué.

Ni Musk ni Twitter n’ont répondu à une demande de commentaire jeudi soir, et la plateforme n’a pas expliqué précisément pourquoi les journalistes ont été exclus de la plateforme.

Musk a faussement affirmé que les journalistes avaient violé sa nouvelle politique de “doxxing” en partageant son emplacement en direct, ce qui équivaut à ce qu’il a décrit comme des “coordonnées d’assassinat”. O’Sullivan de CNN n’a pas partagé l’emplacement en direct du milliardaire.

Peu de temps avant sa suspension, O’Sullivan a rapporté sur Twitter que la société de médias sociaux avait suspendu le compte d’un service de médias sociaux concurrentiel émergent, Mastodon, qui a permis la publication continue de @ElonJet, un compte qui affiche l’emplacement du jet privé de Musk. .

D’autres journalistes suspendus jeudi avaient également récemment écrit sur le compte.

Les dirigeants européens ont précédemment déclaré qu’ils surveillaient l’impact de la prise de contrôle de Twitter par Musk sur la plate-forme. Thierry Breton, un haut responsable de l’UE, a averti Musk fin novembre que la plate-forme de médias sociaux devait prendre des mesures importantes pour se conformer aux lois de modération de contenu du bloc.

“Twitter devra mettre en place des politiques d’utilisation transparentes, renforcer considérablement la modération du contenu et protéger la liberté d’expression, lutter contre la désinformation avec détermination et limiter la publicité ciblée”, avait alors déclaré Breton. « Tout cela nécessite une IA et des ressources humaines suffisantes, tant en volumes qu’en compétences. J’ai hâte de progresser dans tous ces domaines et nous viendrons évaluer sur place l’état de préparation de Twitter.

Musk avait des défenseurs démocrates. Le représentant de Californie, Ted Lieu, a suggéré qu’il était inapproprié que le Congrès tienne des audiences sur la gestion par Musk des comptes suspendus, car “ce n’est pas le rôle du gouvernement de dire à Twitter qui interdire, qui suspendre ou qui promouvoir”. Le premier amendement empêche le Congrès de réglementer le discours des entreprises privées, a-t-il ajouté.

Mais le représentant californien Ro Khanna, que Musk a félicité pour avoir critiqué la décision de Twitter de supprimer l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden 2020 du New York Post, a déclaré à CNN: «C’est une chose de dire que vous avez raison pour le premier amendement, mais quand vous êtes l’un des les plus grands innovateurs du monde, vous avez aussi une part de responsabilité, et je ne pense pas que ce soit convenable, ce n’est pas un bon look pour lui. Et je le lui dirais en personne.

— Chris Liakos, Oliver Darcy, Eve Brennan et Nadine Schmidt ont contribué au reportage.