Elon Musk fait face à de graves réactions négatives suite à sa décision de facturer 8 $ pour « Blue Tick » sur Twitter

Depuis qu’Elon Musk a repris Twitter, il a apporté de nombreux changements à la plateforme de médias sociaux. L’un de ces changements consiste à facturer 8 $ par mois pour Twitter “Blue Tick”. L’annonce, cependant, s’est heurtée à de vives réactions négatives de la part de personnalités publiques. Pourtant, il semble que le milliardaire ait pris sa décision quant à cette décision. « À tous les plaignants, continuez à vous plaindre, mais cela coûtera 8 $ », a écrit Musk dans un tweet.

Vérifiez le ici:

À tous les plaignants, veuillez continuer à vous plaindre, mais cela coûtera 8 $ – Elon Musk (@elonmusk) 2 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux n’étaient certainement pas satisfaits de la perspective d’être facturés pour la coche bleue. Certains ont même menacé de quitter la plateforme si la décision n’était pas annulée

Je suis vraiment dégoûté que notre démocratie se soit assise et ait regardé pendant qu’Elon prenait Twitter et le transformait en un désastre autoritaire. Le fait qu’il ait utilisé des ressources volées dans des pays africains pour obtenir de l’argent pour acheter Twitter montre qu’il est un fanatique. Nous allons quitter Twitter. – 14alls (@RamsHousee) 2 novembre 2022

Un autre utilisateur a commenté que Musk aurait pu utiliser tout l’argent dépensé pour acheter Twitter pour résoudre des problèmes dans le monde entier. Cela suggérait que le milliardaire ne se souciait pas de l’homme ordinaire.

Ce que LeElon aurait pu faire avec 44 milliards de dollars

-Arrêtez la faim de mots

-Financer le programme nucléaire iranien

-mettre fin à la pauvreté et à la souffrance humaine

– abolir la convention de Genève

Au lieu de cela, il l’a gaspillé en achetant Twitter. C’est la preuve qu’Elon ne se soucie pas de l’homme du commun — tì̶̡̪͔̜̳̭̮͉̘̹͕̊̈̀̈́̎⚜️ (@OtherHeavens) 2 novembre 2022

“Elon a déclaré qu’il avait acheté Twitter pour s’assurer que c’était une place publique libre et ouverte. Ensuite, il facture de l’argent pour cela. C’est un menteur », lit-on dans un troisième commentaire.

Elon a déclaré avoir acheté Twitter pour s’assurer qu’il s’agissait d’une place publique libre et ouverte. Ensuite, il facture de l’argent pour cela. C’est un menteur. – BigJimSlade (@frickinlazers) 2 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit que facturer de l’argent pour les tiques bleues irait à l’encontre de son objectif en premier lieu et que la plate-forme pourrait être utilisée par des escrocs.

Vous vous rendez compte que facturer 8 dollars pour le badge bleu va à l’encontre de son objectif, n’est-ce pas ? Désormais, les escrocs peuvent obtenir des coches bleues. Il leur est plus facile de mentir sur le fait d’être quelqu’un de célèbre. – Le culte de MarilyN MansoN (@vivi_inf) 2 novembre 2022

Pendant ce temps, Skittles a également repris Twitter pour partager son point de vue à ce sujet. Tweetant depuis ce compte officiel, ils ont écrit : « Vous pouvez être Skittles ! Et VOUS pouvez être Skittles ! Et VOUS pouvez être Skittles !! Et VOUS pouvez être Skittles !!! Pour 8 $.

Vous pouvez être Skittles ! Et VOUS pouvez être Skittles ! Et VOUS pouvez être Skittles !! Et VOUS pouvez être Skittles !!! Pour 8 $. — QUILLES (@Skittles) 2 novembre 2022

“Lmao imaginez que toute votre présence dans la vie tourne autour d’un badge vérifié”, lit-on dans un tweet.

Elon Musk avait précédemment mentionné que ces frais Blue Tick aideraient les utilisateurs à obtenir la priorité dans les réponses, les mentions et les recherches, ainsi que la possibilité de publier de longues vidéos et audio. Ils auront également deux fois moins de publicités et de contournement de paywall pour les éditeurs souhaitant travailler avec Twitter. Il a également annoncé que Twitter affichera un “tag secondaire” pour les personnalités publiques, comme celui actuellement utilisé pour les politiciens. Cela permet de distinguer les comptes importants du grand public.

