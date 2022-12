Elon Musk fait de Twitter un endroit moins convivial pour les journalistes. Mais ils n’abandonnent toujours pas.

En tant que nouveau propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk a été ouvertement hostile vers “les médias traditionnels” journalistes.

Il a déclaré qu’il prévoyait de dépouiller les journalistes de leurs badges de vérification, se moquant des principaux médias comme le New York Times et CNN, et a permis à des milliers de comptes précédemment suspendus de revenir sur la plate-forme pour cracher de la désinformation et du vitriol, parfois dirigés contre les journalistes.

Mais alors que de nombreux journalistes éminents ont fait part de leurs inquiétudes concernant les actions de Musk – et certains se sont tournés vers de nouvelles plateformes de médias sociaux comme Mastodon et Post – peu ont complètement abandonné Twitter.

Depuis la création de Twitter, les journalistes comptent parmi ses plus grands utilisateurs. Ils diffusent gratuitement un flux constant d’informations fiables sur la plate-forme – en particulier autour d’événements majeurs, des élections nationales aux jeux sportifs – qui font de Twitter un lieu animé pour les autres personnes qui trouvent et discutent des nouvelles du jour. Leur relation avec la plate-forme nous dit non seulement comment l’industrie du journalisme s’adapte au style de leadership de Musk, mais aussi si la version milliardaire de Twitter atterrit ou échoue avec une circonscription clé.

Alors maintenant que Twitter ne courtise plus exactement les journalistes, pourquoi ne partent-ils pas ?

“Je veux dire, je suis coincé”, a déclaré le journaliste indépendant spécialisé dans les technologies, Jacob Silverman, dont le travail a été publié dans des médias comme le New Republic et le Washington Post. «Pour mon rythme sur la crypto – beaucoup de ces choses se passent sur Twitter. Et c’est comme ça que les gens ont tendance à me trouver.

Silverman a déclaré que, comme de nombreux journalistes qu’il connaît, sa relation avec Twitter est “en quelque sorte torturée” et “auto-indulgente”. Il y a toujours un attrait à suivre tout spectacle public qui se déroule sur Twitter en ce moment. Ces jours-ci, c’est souvent le chaos autour de Musk lui-même.

“Twitter est toujours cet endroit parfois où vous pouvez vous adresser à des personnes puissantes ou des personnes puissantes peuvent s’adresser au public”, a déclaré Silverman. “Surtout maintenant que Musk est aussi accro à la plate-forme que n’importe qui – d’une manière très pathétique – parfois, il se sent légèrement cathartique de lui faire une fissure.”

Certains journalistes, comme Taylor Lorenz du Washington Post, n’ont pas quitté Twitter, mais ils publient davantage sur d’autres plateformes. Lorenz a déclaré qu’elle s’était éloignée de Twitter des années avant que Musk ne soit en charge, lorsqu’elle a commencé à remarquer que de plus en plus de son public se déplaçait vers Instagram et TikTok.

Même une présence réduite sur Twitter expose toujours les journalistes au harcèlement. Lorenz, qui compte plus de 300 000 abonnés sur Twitter, traite depuis longtemps les commentaires haineux et les harceleurs sur la plate-forme, mais a déclaré que lorsque le harcèlement s’était aggravé dans le passé, elle pouvait s’adresser à l’équipe Trust and Safety de Twitter pour obtenir de l’aide. Maintenant que de nombreux membres de cette équipe ont démissionné ou ont été licenciés, elle ne sait plus à qui parler. Comme cela fait partie du travail de Lorenz de couvrir les médias sociaux, elle reste sur la plateforme.

Alors que les journalistes sont confrontés à un environnement moins accueillant sous Musk, certains ont commencé à réduire discrètement la plateforme : publier moins fréquemment et sans autant de détails sur leur vie personnelle, et le faire principalement pour promouvoir leur travail.

“C’est comme un de ces essais ‘pourquoi je quitte New York'”, a déclaré Lorenz. “Vous ne voulez jamais déclarer publiquement quoi que ce soit.”

Malgré ses bugs, Twitter reste une source efficace de collecte d’informations

L’une des principales raisons pour lesquelles les journalistes sont toujours sur Twitter est qu’il n’est pas encore cassé.

Après que Musk ait réduit le personnel de Twitter de plus de 75% avec des licenciements et des démissions, beaucoup craignaient que la plate-forme ne s’effondre sous la pression d’une utilisation élevée pendant les mi-parcours et la Coupe du monde de 2022 aux États-Unis. Cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, Twitter est devenu plus bogué de manière progressive. Les utilisateurs ont signalé une lenteur, des notifications ne fonctionnant pas et des tweets suggérés plus non pertinents apparaissant. Mais pour la plupart des journalistes qui sont des utilisateurs expérimentés, c’est toujours utilisable.

“Je ne partirai pas d’ici tant qu’il ne se chargera plus”, a écrit Ben Collins, qui rapporte sur la désinformation pour NBC News, à Recode dans un message Twitter. « Je couvre la guerre de l’information. Cela a toujours été le principal champ de bataille », a écrit Collins.

Pour les journalistes dont le travail dépend de la recherche d’informations avant qu’elles ne surviennent, Twitter – malgré tous ses problèmes – reste l’un des moyens les plus efficaces de suivre les événements marquants, d’entrer en contact avec des sources et de trouver rapidement des experts.

“Je contacte beaucoup de gens via des DM, auxquels je pense qu’ils répondent généralement plus rapidement que par e-mail”, a déclaré Laura Hazard Owen, rédactrice en chef de Nieman Journalism Lab. “Et c’est moins effrayant que d’essayer de trouver leur numéro de téléphone et leur SMS.”

Bien que Twitter n’ait pas une base d’utilisateurs aussi importante que Facebook, Instagram ou TikTok, il dispose d’un ensemble influent de politiciens, d’universitaires, de chefs d’entreprise et d’autres experts en la matière sur la plate-forme, à qui les journalistes doivent parler sur une base quotidienne.

Vraisemblablement, si le même type de sources pertinentes se trouvait sur une autre plate-forme, les journalistes pourraient y accéder. Mais cela nous amène à notre point suivant.

Les alternatives sont encore trop niches

Les journalistes à la recherche d’une alternative au Twitter d’Elon Musk avec qui Recode s’est entretenu ont largement fui vers deux nouvelles applications – Mastodon et Post – mais les deux ont jusqu’à présent eu du mal à gagner la même portée que Twitter.

Mastodon est une application avec des fonctionnalités similaires à Twitter, mais avec une philosophie de bricolage fonctionnant sur une technologie open source. Il est devenu populaire auprès des journalistes qui s’inquiètent du leadership de Musk sur Twitter et ont formé un serveur «journa.host», qui compte environ 2 500 utilisateurs actifs.

Mais la plus grande limitation de Mastodon est sa complexité ; il faut une certaine expertise technique pour mettre en place un nouveau serveur. Contrairement aux principaux médias sociaux, Mastodon n’a pas de modération de contenu centralisée, il s’appuie donc sur les utilisateurs pour se contrôler les uns les autres – et il y a déjà eu des querelles entre journalistes sur ce qui est autorisé sur le serveur de journalisme, comme le rapporte le New York Times.

Vous pouvez voir comment une application comme celle-ci pourrait être populaire auprès de certaines foules, mais avoir du mal à trouver une adoption grand public à la même échelle que les grands réseaux de médias sociaux. Et c’est un problème pour les écrivains qui cherchent un large public.

Post est une autre application alternative à Twitter, lancée par le cofondateur de Waze, Noam Bardin, qui prévoit de permettre aux journalistes de facturer leur contenu directement auprès des lecteurs. Le site a une interface simple et est facile à utiliser. Mais il en est encore à ses débuts en version bêta et n’est disponible que sur un navigateur Web. Le site est également bogué : Après environ 10 minutes d’utilisation, je suis tombé sur une page d’erreur après avoir cliqué sur le profil d’un autre journaliste.

Il est encore trop tôt pour mesurer le succès de ces deux applications auprès des journalistes. Pour l’instant, ni l’un ni l’autre n’est devenu un véritable concurrent de Twitter.

Certains des journalistes les plus en vue sur Mastodon et Post – comme Lorenz, Collins, Kara Swisher et Mike Masnick – ont également des comptes Twitter actifs.

« Les journalistes ne sont pas là dans le vide. Ils sont là pour dialoguer avec les sénateurs, les législateurs, les universitaires », a déclaré Lorenz. “Et donc je pense qu’il est vraiment difficile de reconstruire cet effet de réseau sur une nouvelle plate-forme.”

L’exode de Twitter pourrait encore arriver

Jelani Cobb, doyenne de la Columbia Journalism School et rédactrice au New Yorker, est l’un des rares journalistes éminents à avoir complètement quitté Twitter.

Cobb a d’abord annoncé son départ sur Twitter, puis dans un essai dans lequel il affirmait que la plateforme “subventionne désormais un milliardaire qui comprend que la liberté d’expression est synonyme du droit d’abuser des autres”.

Après avoir quitté Twitter de manière très publique, Cobb a déclaré qu’il avait été inondé de courriers haineux, y compris des personnes l’appelant le n-word. Il a déclaré que d’autres écrivains pourraient choisir de quitter la plate-forme plus discrètement.

“Ma théorie est que les gens peuvent tranquillement arrêter”, a déclaré Cobb. “Je pense aussi que le sentiment que j’ai entendu des gens est qu’ils restent pour voir ce qui se passe.”

Dans le même temps, alors même que Musk réintègre certaines personnalités d’extrême droite suspendues, certains journalistes de gauche et d’autres personnalités publiques sont expulsés de la plate-forme. Plusieurs organisateurs et journalistes antifascistes ont été suspendus depuis la prise de fonction de Musk, a rapporté The Intercept.

Andrew Lawrence, directeur adjoint de la réponse rapide pour le blog de gauche Media Matters, a été suspendu pour “spam” Jeudi matin, comme l’a noté Collins de NBC – peu de temps après que Lawrence ait tweeté un commentaire critique du projet Neuralink de Musk et de la personnalité médiatique de droite Tucker Carlson. Quelques heures après la suspension de Lawrence, son compte a été rétabli.

Collins a déclaré à Recode qu’il ne savait pas pourquoi son compte avait été signalé comme spam. On ne sait pas si sa suspension était intentionnelle ou une erreur (Musk avait posté la veille que Twitter était purger en masse les bots de la plateformece qui peut avoir conduit à des faux positifs), mais si les journalistes perçoivent qu’ils sont injustement suspendus, cela pourrait créer encore plus d’incertitude et de raisons de partir.

Twitter n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Sous Musk, la société a éliminé son service de communication – un autre défi pour les journalistes essayant de vérifier les informations sur la plate-forme.

Ce n’est pas parce que les journalistes n’abandonnent pas massivement Twitter que cela ne se fera pas progressivement, surtout si la plateforme continue de devenir un endroit moins accueillant pour les types de médias.

Twitter est une plate-forme qui, à la base, a toujours été consacrée à l’actualité. Les journalistes apportent de la valeur à la plateforme en tweetant de nouvelles informations fiables en temps réel, souvent avant même la publication d’un article. Si les journalistes commencent progressivement à s’éloigner de la plate-forme ou à retenir leurs scoops les plus juteux, Musk pourrait subir un autre revers dans son défi déjà intimidant de faire de Twitter une entreprise financièrement viable.