Elon Musk fait allusion à la création d’un nouveau “système de paiement” sur Twitter

Le chef de Twitter, Elon Musk, a récemment laissé entendre qu’un système de traitement des paiements Twitter était en cours, faisant référence à un système qui rivaliserait avec PayPal. Pour ceux qui ne connaissent pas PayPal est l’une des sociétés qu’il a co-fondées. Il l’a rendu encore plus ferme lorsqu’il a répondu sur un Tweet de la poignée Twitter Doge Designer déclarant: “L’homme qui a réinventé le système de paiement en 1999 est prêt à le refaire.” En réponse à cela, Musk a écrit: “Ça va être génial.” Regardez par vous-même :

Musk a également une expérience antérieure dans le paiement qui remonte à sa fondation de X.com. Il s’agit d’une première itération des systèmes de paiement numérique.

Le tweet est immédiatement devenu viral et a recueilli 139 000 likes. “pouvez-vous réinventer le téléphone portable ? on s’ennuie un peu avec l’iphone”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Ça va être légendaire.”

Pendant ce temps, plus tôt, Musk s’est retourné contre lui après avoir été critiqué pour son tweet qui disait: “Mes pronoms sont Prosecute / Fauci”. Dans ce qui semblait être une référence au conseiller médical en chef, le Dr Antony Fauci, du président américain Joe Biden, Musk a été critiqué pour son tweet qui se moquait soi-disant de l’utilisation des pronoms qui semblait blesser le public, en particulier la communauté LGBTQ qui met l’accent sur l’utilisation des pronoms appropriés tout en les référant ou en les honorant.

Il a également partagé un mème ciblant Biden et Fauci. Il présente les photos du duo qui accompagnaient le texte “Juste un verrouillage de plus mon roi”. Alors que plusieurs utilisateurs fouillaient le propriétaire de Tesla, l’un d’eux a écrit : “Ses ex-femmes et les pronoms de ses enfants sont es/trangés” tandis qu’un autre commentaire disait “Son nom est Mes enfants / me déteste”.

Entre autres, l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly s’est également opposé au tweet de Musk et a répondu : « Elon, s’il vous plaît, ne vous moquez pas et ne promouvez pas la haine envers les membres déjà marginalisés et à risque de violence de la communauté #LGBTQ+. Ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. De plus, le Dr Fauci est un fonctionnaire dévoué dont la seule motivation était de sauver des vies.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici