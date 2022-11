Elon Musk extatique après la publication de “Hate Speech Impression” sur Twitter, félicite l’équipe

Elon Musk, dans un tweet récent, a affirmé que les “impressions de discours de haine” sur le site de microblogging ont chuté d’un tiers “par rapport aux niveaux d’avant le pic”, c’est-à-dire depuis le moment où il a repris l’entreprise. Après que le milliardaire a acquis Twitter le 27 octobre et est devenu le directeur général du site, celui-ci a été inondé de discours de haine. Cependant, après une augmentation des insultes raciales et du contenu racial, Musk a introduit une nouvelle politique pour limiter les tweets contenant du contenu “négatif”. En plus de publier une photo d’un graphique démontrant les niveaux de discours de haine entre le 20 octobre et le 22 novembre, Musk a également félicité son équipe. Il a écrit : “Le nombre d’impressions de discours de haine a diminué d’un tiers par rapport aux niveaux antérieurs au pic. Félicitations à l’équipe Twitter !”

Le graphique montre près de 2,5 millions d’impressions de discours de haine le 20 octobre. Il a franchi la barre des 10 millions au cours des prochains jours dans un énorme pic. Cependant, les impressions ont connu une baisse et sont tombées sous la barre des 2,5 millions le 20 novembre.

Dans un tweet ultérieur, Elon Musk a écrit: “J’ai à moitié envie de remuer le doigt sur les 1 500 comptes qui ont causé le pic, mais je m’abstiendrai.” Il a ajouté que “réduire le nombre maximum de tweets autorisés par jour à un nombre inférieur à ce qu’un dactylo rapide sous meth pourrait faire” s’est avéré utile.

Elon Musk, il y a presque une semaine, a annoncé une nouvelle politique – “la liberté d’expression, mais pas la liberté d’accès”. C’était en réponse à l’augmentation des insultes raciales et d’autres contenus offensants publiés en ligne après sa prise de contrôle. Musk a ensuite promu l’idée d’une modération minimale du contenu, mais de nombreux utilisateurs en ont profité en publiant des tweets et des mèmes désobligeants et raciaux.

Le tweet de Musk samedi disait : « La nouvelle politique de Twitter est la liberté d’expression, mais pas la liberté d’accès. Les tweets négatifs / haineux seront déboostés et démonétisés au maximum, donc pas de publicités ou d’autres revenus pour Twitter. Vous ne trouverez pas le tweet à moins que vous ne le recherchiez spécifiquement, ce qui n’est pas différent du reste d’Internet.

Plus tôt ce mois-ci, Elon Musk a restauré les comptes de nombreuses personnalités bannies ou suspendues pour propos haineux. Deux d’entre eux sont le rappeur Kanye West et l’ancien président américain Donald Trump.

