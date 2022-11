Elon Musk expose ses idées pour le nouveau système de vérification de Twitter

Elon Musk a présenté mardi une série d’idées pour un nouveau processus de vérification des utilisateurs pour Twitter, qu’il a récemment acquis pour 44 milliards de dollars.

Dans un fil de tweetsMusk a critiqué le système actuel, qui donne une coche bleue, ou une vérification, aux utilisateurs notables comme les politiciens, les membres de la presse, les cadres et d’autres personnes et organisations. Il a été utilisé pour permettre aux utilisateurs de savoir que la coche bleue signifie que le compte est légitime. D’autres réseaux sociaux, comme Méta ‘s Facebook et Instagram, ont des systèmes de vérification similaires.

Musk a déclaré qu’il donnerait “le pouvoir au peuple” en offrant une vérification via Twitter Blue pour 8 $ par mois. Il a déclaré que les participants auront la priorité dans les mentions, les réponses et la recherche, recevront deux fois moins d’annonces et pourront tweeter de longues vidéos et audio.

Musk a également déclaré que les abonnés de Twitter Blue bénéficieront d’un “contournement du paywall” pour les éditeurs qui souhaitent travailler avec Twitter. Il a ajouté que cette méthode « détruira les bots » en augmentant le « coût du crime sur Twitter de plusieurs ordres de grandeur » et que tout compte Blue qui s’engage avec du spam sera suspendu.

On ne sait pas si ces changements seront effectivement mis en œuvre.

Le fil de Musk suit un précédent rapport de The Verge dimanche cela dit que Musk envisageait de facturer jusqu’à 19,99 $ par mois pour l’abonnement Twitter Blue. Les employés de Twitter travaillant sur le projet auraient été informés qu’ils avaient jusqu’au 7 novembre pour lancer la fonctionnalité, sinon ils seraient licenciés, selon le rapport.

Musk, PDG du constructeur automobile Tesla et fabricant de fusées réutilisables SpaceX, a finalisé l’acquisition de Twitter le 28 octobre et y a immédiatement fait sa marque. Il a immédiatement licencié le PDG, le directeur financier, les responsables de l’équipe politique et juridique de la société et dissous le conseil d’administration de Twitter.

— Lora Kolodny de CNBC a contribué à ce reportage.