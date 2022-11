Elon Musk expose sa propre politique le jour des élections

“S’il est vrai que je suis depuis un certain temps victime d’attaques injustes et trompeuses de la part de dirigeants démocrates, ma motivation ici est pour une gouvernance centriste, qui correspond aux intérêts de la plupart des Américains”, a déclaré M. Musk.

S’il est vrai que je subis depuis un certain temps des attaques injustes et trompeuses de la part de dirigeants démocrates, ma motivation ici est pour une gouvernance centriste, qui correspond aux intérêts de la plupart des Américains.

Ses messages sur la politique et les élections de mi-mandat ont suivi plusieurs tweets lundi, lorsque M. Musk a exhorté ses partisans à voter républicain parce que « le pouvoir partagé freine les pires excès des deux partis ». Ses propos ont immédiatement été acclamés par la droite et critiqués par la gauche. M. Musk a ajouté plus tard qu’il était indépendant et qu’il était prêt à voter pour les démocrates à l’avenir.

M. Musk a défié les conventions d’entreprise tout au long de sa carrière, mais il a rarement un exécutif avec un rôle aussi puissant sur le discours politique qui a si ouvertement exposé ses opinions à l’approche d’une élection. De nombreuses sociétés Internet grand public ont généralement essayé de projeter des positions apolitiques.

Le comportement de M. Musk soulève davantage de questions sur la manière dont Twitter conciliera son désir que la plate-forme soit une plaque tournante pour une liberté d’expression sans entraves par rapport à la nécessité de lutter contre la désinformation et la haine. Le service de médias sociaux fait l’objet d’un examen minutieux cette semaine pour savoir comment il s’en sortira dans la lutte contre les mensonges sur le vote, les résultats des élections et plus encore à mi-mandat. C’est d’autant plus le cas depuis que M. Musk a licencié environ la moitié des employés de Twitter, soit environ 3 700 personnes, vendredi, ce qui a amené les critiques à se demander comment le site pourrait fonctionner efficacement.

Dans un rapport Lundi, des chercheurs de la Fletcher School de l’Université Tufts ont déclaré que “la qualité de la conversation s’est détériorée” sur Twitter depuis la prise de contrôle de M. Musk alors que de plus en plus d’extrémistes et de colporteurs de désinformation testaient les limites de la plate-forme.

Certains dirigeants de Twitter ont tenté d’apaiser les inquiétudes concernant la plate-forme à mi-parcours. Yoel Roth, responsable de la confiance et de la sécurité de l’entreprise, qui aide à superviser la modération du contenu, tweeté la semaine dernière qu’environ 15 % de son organisation ont été licenciés, contre environ 50 % à l’échelle de l’entreprise.

“Nos efforts en matière d’intégrité électorale – y compris la désinformation nuisible qui peut supprimer le vote et la lutte contre les opérations d’information soutenues par l’État – restent une priorité absolue”, a écrit M. Roth.