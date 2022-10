Elon Musk explique pourquoi les gens ne devraient pas craindre les turbulences, dit que les ailes peuvent gérer “des quantités insensées de flexion”

Vous craignez les turbulences lors de vos déplacements en avion ? Pas tellement après avoir lu ceci. Le chef de Tesla, Elon Musk, a expliqué pourquoi il ne faut pas avoir peur lors d’un vol turbulent. Il pense qu’il ne faut pas avoir peur des turbulences car l’avion ne va pas s’écraser. Il a souligné comment les ailes d’un avion peuvent résister à des forces extrêmement puissantes. Cela s’est produit lorsqu’un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo d’ailes d’avion pendant des turbulences. « Les ailes d’avion ne sont pas des morceaux de métal rigides : en fait, elles ont probablement un peu plus de flexibilité que vous ne le pensez. C’est le comportement de l’aile d’un Boeing 747 dans une turbulence », écrit-il en légende.

De plus, en répondant à cela, Musk a déclaré: «Les gens ne devraient jamais craindre les turbulences. Les ailes des avions de ligne commerciaux peuvent supporter des quantités insensées de flexion. Voici la vidéo :

Les gens ne devraient jamais craindre les turbulences. Les ailes des avions de ligne commerciaux peuvent supporter des quantités insensées de flexion. – Elon Musk (@elonmusk) 14 octobre 2022

Le commentaire de Musk est devenu viral et a recueilli 86 000 likes. « Tout le monde devrait voir le décollage d’un B-52. Ces ailes peuvent se déplacer de plus de 3 pieds de haut en bas. Impressionant! La technologie des années 1950 ! a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « @elonmusk est absolument ici. En général, la structure et les ailes de l’avion peuvent supporter beaucoup plus de turbulences et de forces que le corps humain, de sorte que ces ailes mobiles ne sont pas un problème », a écrit un autre utilisateur.

Cela survient quelques jours seulement après que Musk se soit aventuré dans le secteur des parfums. Il a inventé un parfum qui s’appelle “Burnt Hair” et il le vend sur The Boring Company. Il vend le parfum pour 100 $ chacun. Un supplément de taxes et d’expédition est également facturé.

Musk a également plaisanté sur la façon dont la vente de ces parfums l’aiderait, mais Twitter. Quelques heures seulement après ce tweet, il a vendu 20 000 flacons de parfum. Comme toujours, les internautes ont également eu beaucoup à dire sur ce nouveau lancement. Alors que certains mèmes organisés, d’autres étaient occupés à donner leur avis. « Elon, vous pouvez faire jaillir du parfum de cheveux brûlés de la pointe de la fusée pendant le vol. Les extraterrestres n’oublieront jamais la première rencontre avec ce qui se passe ! a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Alors maintenant, vous vendez du parfum ? Elon, je pense que vous devez vous concentrer sur une entreprise à la fois. Qu’est-ce que les fusées, les parfums et les voitures ont en commun ? »

