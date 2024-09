Elon Musk était si fier de son amitié avec Puff Daddy

« Tu sais, c’est un bon ami à moi. Nous envoyons beaucoup de messages. »

Tu me manques

Dans un nouveau livre sur l’achat de Twitter par Elon Musk, il est tout à fait clair que parmi d’innombrables autres défauts de caractèrele milliardaire semblait étonnamment fier de qualifier l’accusé de violeur Peignes Sean « Diddy » son ami.

Le rappeur, qui fait depuis un an l’actualité au milieu accusations crédibles répétées de violences et d’abus sexuels et domestiques, est même présenté dans New York Times le nouveau livre des journalistes Kate Conger et Ryan Mac « Character Limit ».

En parlant du mariage « étoilé » de l’ami de Musk, Ari Emanuel, qui est entre autres le PDG de la société qui possède à la fois la World Wrestling Entertainment et l’Ultimate Fighting Championship, le nom de Combs apparaît au passage entre Larry David et Mark Wahlberg comme ses participants célèbres sont répertoriés.

Bien que l’on ne sache pas exactement quand ils se sont rencontrés, cela devient clair plus tard dans le livre, publié plus tôt ce mois-ci par Maison aléatoire de pingouinque le propriétaire de l’entreprise aux multiples traits d’union a utilisé à son avantage son amitié avec le propriétaire de Bad Boy Records, 54 ans.

Besoin d’une fille

Se déroulant au début de son rachat de Twitter, une scène tendue de novembre 2022 impliquait un homme nommé Detavio Samuels, PDG d’une société de médias fondée par Combs appelée Revolt TV.

En tant que chef d’une entreprise qui faisait de la publicité sur le site, Samuels était naturellement préoccupé par l’aggravation du racisme sur le réseau social sous la propriété de Musk – et pour apaiser les craintes du PDG de Revolt, le milliardaire d’origine sud-africaine a décidé de donner le nom de son célèbre Black. ami.