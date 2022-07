Elon Musk et Twitter se dirigent vers la salle d’audience

Les nouvelles: Selon une nouvelle étude, les radiologues assistés par une IA diagnostiquent le cancer du sein avec plus de succès que lorsqu’ils travaillent seuls. Cette même IA produit également des résultats plus précis entre les mains d’un radiologue que lorsqu’elle opère en solo.

Pourquoi c’est important : L’étude à grande échelle, publiée ce mois-ci dans The Lancet Digital Health, est la première à comparer directement les performances d’une IA dans le diagnostic du cancer du sein selon qu’elle est utilisée seule ou pour assister un expert humain. Le processus signifiait que près des trois quarts des études de dépistage n’avaient pas besoin d’être examinées par un radiologue, ce qui pourrait contribuer à atténuer la pénurie mondiale de spécialistes.

Que se passe-t-il ensuite : Bien que les résultats soient prometteurs, la prochaine étape consisterait à confirmer les performances de l’IA sur une longue période dans des cliniques réelles avec de vrais patients. L’espoir est qu’à l’avenir, de tels systèmes pourraient sauver des vies en détectant les cancers manqués par les médecins, en libérant les radiologues pour voir plus de patients et en allégeant le fardeau dans les endroits où il y a un manque criant de spécialistes. Lire l’histoire complète.

Les matériaux avec des composants à l’échelle nanométrique vont changer ce qui est possible

Les scientifiques des matériaux sont depuis longtemps fascinés par les modèles hiérarchiques trouvés dans la nature qui se répètent jusqu’au niveau moléculaire, conférant au matériau une résistance, une durabilité et une couleur remarquables. À l’avenir, nous serons peut-être en mesure d’intégrer ces propriétés directement dans les matériaux manufacturés, et même d’y programmer directement un certain degré d’intelligence, ce qui pourrait rendre possibles de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

Les personnes figurant sur la liste des innovateurs de moins de 35 ans du MIT Technology Review de cette année travaillent dans le but ultime de créer des matériaux et des dispositifs architecturés imprégnés de la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes. En savoir plus sur leur travail et ce qui est nécessaire pour les aider à réussir dans cet essai de Julia R. Greer, scientifique des matériaux au California Institute of Technology.

Cet essai fait partie du package 2022 Innovators Under 35 du MIT Technology Review, qui reconnaît les jeunes les plus prometteurs travaillant dans la technologie aujourd’hui. Voire la liste complete ici.

1 Une nouvelle vague de covid déferle sur les États-Unis

À une époque où il n’y a pratiquement aucune mesure de santé publique en place. (WP $)

2 Elon Musk et Twitter vont au tribunal

Mais il reste à voir si l’entreprise peut forcer le volatil Musk à l’acheter. (WSJ $)

+ Dans une bataille juridique, les experts estiment que Twitter a l’avantage. (FT $)

+ La réponse de Musk à la menace de Twitter de le poursuivre en justice était, bien sûr, un mème. (Bloomberg $)

3 Les commerçants de crypto veulent récupérer leur argent

Et cela ne peut signifier qu’une chose : des poursuites. Beaucoup, beaucoup de procès. (L’information $)

+ Ce que les sociétés de cryptographie peuvent apprendre du buste dot-com. (Protocole)

4 Les dirigeants d’Uber se sont comportés encore plus mal que vous ne le pensez

Il a enfreint les lois et exploité la violence contre ses chauffeurs, ont révélé des fichiers divulgués. (Le gardien)

5 Le Costa Rica a du mal à se remettre d’une cyberattaque paralysante

Même si le groupe qui a piraté le pays s’est effondré. (FT $)

+ La société de défense américaine L3 Harris n’est plus en pourparlers pour racheter NSO Group. (Le gardien)

+ Un groupe de piratage appelé Predatory Sparrow affirme avoir mis le feu à un aciériste iranien. (Bbc)

6 L’IA a un problème de déconnexion éthique

Certains chercheurs n’aiment pas devoir réfléchir à la manière dont leurs inventions seront utilisées dans le monde réel. (Protocole)

+ Guide de Big Tech pour parler de l’éthique de l’IA. (examen de la technologie MIT)

7 artistes expérimentent DALL-E 2

Mais trouver que cela ne correspond pas tout à fait à leur imagination. (Le gardien)

+ Le sombre secret derrière ces jolies images d’animaux générées par l’IA. (examen de la technologie MIT)

8 Rencontrez les YouTubers qui chassent et mangent des espèces envahissantes

Les experts sont divisés sur la question de savoir s’il s’agit d’un développement utile ou positif. (L’information $)

+ Les scientifiques craignent que des espèces disparaissent avant même que nous les ayons découvertes. (Crumpe)

+ Pourquoi vous ne devriez pas faire confiance à tout ce que les applications d’identification de la nature vous disent. (Ardoise)

9 influenceurs pro-vasectomie ont un moment

Dans un monde post-Roe, l’intérêt grandit pour des méthodes de contrôle des naissances plus permanentes. (L’Atlantique $)

10 La forme optimale d’une maison dans l’espace pourrait être un cône

Cela pourrait aider à recréer la gravité à laquelle les humains sont habitués. (Quartz)