Elon Musk et Twitter ont failli conclure un accord à 50 dollars par action. Voici pourquoi ça n’a pas marché.

Les discussions ont récemment tourné autour de 50 $ par action, contre un prix initial de 54,20 $ par action.

Les pourparlers ont échoué car les deux parties ont fait des concessions que l’autre n’était pas disposée à accorder, ont déclaré des personnes familières.

Les actions Twitter ont clôturé vendredi à 49,13 $, bien en dessous du prix d’offre de 54,20 $ par action.

Dans les jours avant Elon Musk a renouvelé son offre initiale d’acquérir Twitter, les deux parties ont discuté de la conclusion de l’accord au prix réduit de 50 dollars par action, selon des personnes familières avec la situation.

Cela représentait une remise d’environ 8 % pour Musk et des économies de plus de 3,3 milliards de dollars par rapport à son offre initiale de 44 milliards de dollars. D’autres prix ont été discutés, selon des articles du New York Times et du Wall Street Journal, mais un prix de 50 dollars par action a fait l’objet de va-et-vient la semaine dernière, ont déclaré deux personnes. Ils ont tous demandé à ne pas être identifiés discutant de négociations privées. Les actions Twitter ont clôturé à 49,13 $ vendredi.

Les pourparlers entre les parties ont rapidement échoué, un commun occurrence lorsqu’il s’agit de Négociation de musc avec Twitter et ses cadres.

L’avocat de Musk Alex Spiro a déclaré à Insider que Musk avait finalement décidé de conclure l’accord au prix initial de 54,20 $ par action et selon les conditions d’origine, car il refusait d’accepter “toutes sortes de choses”. Les dirigeants de Twitter et son conseil d’administration exigeaient d’être inclus dans un accord renégocié.

“Ils veulent la carotte et non le bâton”, a déclaré Spiro.

Le débat sur les bots Twitter a fait rage

Spiro n’a pas dit exactement ce que le côté de Twitter exigeait. Cependant, le principal point d’achoppement au cours des mois de négociations torturées a été l’allégation de Musk selon laquelle Twitter dénature le nombre de “bots”, ou de comptes inauthentiques, se trouvant sur sa plate-forme. Les avocats de Musk ont ​​recherché des documents et déposé des dirigeants et des employés de Twitter pour rechercher des preuves de fraude liée à cela.

Twitter veut que Musk abandonne la recherche de robots, ce qui est peut-être devenu un point de négociation alors que les deux parties ont débattu d’un prix de vente inférieur de 50 $ par action.

Musk voulait probablement conserver de la flexibilité, donc s’en tenir à l’offre initiale de 54,20 $ aurait peut-être été plus logique pour lui. En effet, dans le Lettre du lundi renouvelant sa première offre publique d’achat, les avocats de Musk ont ​​clairement indiqué que le milliardaire pouvait toujours poursuivre tout type d’action qu’il souhaitait contre Twitter. La lettre indiquait que l’offre renouvelée de 44 milliards de dollars venait “sans renonciation ni préjudice à aucun de leurs droits, y compris leur droit de faire valoir les défenses et les demandes reconventionnelles en instance dans l’action”.

Twitter n’aimait pas le langage glissant de Musk

Pendant ce temps, la partie de Twitter aurait contesté ce qu’elle considérait comme un langage glissant concernant le financement par emprunt de Musk pour l’accord. Si Musk allait obtenir le prix réduit de 50 $ par action, la société voulait qu’il soit responsable de finaliser l’acquisition, peu importe ce que ses banques choisies et d’autres financiers décideraient de faire.

Dans un effort pour contourner tout cela, et avec un procès en salle d’audience et une déposition approchant à grands pas, Musk a décidé de simplement proposer d’acheter Twitter à toutes les conditions initialement convenues dans le contrat de fusion d’avril, ont déclaré les personnes proches de la situation.

Les récentes négociations tendues ont été évoquées dans un dossier juridique jeudi devant le Delaware Chancery Court, où Twitter a poursuivi Musk en juillet pour avoir décidé de se retirer de l’accord. Musk a demandé une suspension immédiate et illimitée du procès et du procès. Ses avocats ont déclaré que le procès et l’affaire étaient désormais “sans objet” avec l’offre renouvelée de Musk à plein prix, et ont accusé Twitter de refuser “de prendre oui pour une réponse”. Musk pourrait être le propriétaire de Twitter d’ici le 28 octobre, si seulement Twitter arrêtait de bloquer les choses, ont-ils déclaré.

Twitter a repoussé. Il ne faisait pas confiance à la parole de Musk à ce stade, ont déclaré les avocats de la société. S’il a renouvelé les engagements des banques finançant plus de 12 milliards de dollars dont il a besoin pour acheter Twitter, comme il le prétend, alors l’accord aurait dû être conclu d’ici lundi, ont-ils insisté.

À la fin, la juge Kathleen McCormick, a appuyé sur la pause sur les querelles. Elle s’est rangée du côté de Musk en acceptant d’arrêter l’affaire, mais seulement jusqu’au 28 octobre. Les trois prochaines semaines seront utilisées par Musk et Twitter “pour conclure la transaction”, a-t-elle déclaré. S’ils ne parviennent pas à un règlement, un procès aura lieu en novembre.

Sur ce, Twitter a semblé revenir sur son insistance pour que Musk conclue l’accord d’ici lundi, en déclarant: “Nous sommes impatients de conclure la transaction à 54,20 $ d’ici le 28 octobre.”