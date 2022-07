Elon Musk et Twitter iront en procès pour un accord en octobre

La décision était la première décision dans un procès que Twitter a déposé ce mois-ci pour forcer M. Musk, l’homme le plus riche du monde, à conclure l’accord à succès. M. Musk avait accepté d’acheter Twitter en avril, mais a indiqué ce mois-ci qu’il souhaitait mettre fin à l’achat. Twitter avait cherché à accélérer l’affaire en demandant un procès en septembre, ce que M. Musk avait contré en demandant un procès en février.

Twitter et Elon Musk seront jugés en octobre pour savoir si le milliardaire doit finaliser son acquisition de 44 milliards de dollars de la société de médias sociaux, a déclaré mardi un juge du Delaware.

“Plus la transaction de fusion reste dans les limbes, plus un nuage d’incertitude est jeté sur l’entreprise”, a-t-elle déclaré.

La décision a été une victoire pour Twitter, qui a déclaré qu’un délai prolongé donnerait à M. Musk plus de temps pour harceler l’entreprise et trouver un moyen de sortir de l’accord. Mme McCormick a décidé que le procès durera cinq jours, la date exacte devant être déterminée en fonction des horaires du tribunal et des avocats chargés de l’affaire.

“Nous sommes heureux que le tribunal ait accepté d’accélérer ce procès”, a déclaré un porte-parole de Twitter. Un porte-parole de l’équipe juridique de M. Musk n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Lorsque M. Musk a accepté d’acheter Twitter, il avait dit qu’il le privatiserait et que l’entreprise avait beaucoup de potentiel. Mais en quelques semaines, il a commencé à faire valoir que Twitter avait contrecarré ses tentatives pour comprendre combien de comptes sur sa plate-forme étaient faux et a déclaré que la société ne lui divulguait pas d’informations pertinentes.

Twitter a déclaré que M. Musk cherchait un moyen de sortir de l’achat alors que le marché boursier s’effondrait. La société a déclaré avoir travaillé avec M. Musk pour lui donner des informations sur les faux comptes.