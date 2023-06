Elon Musk et Twitter font face à des problèmes de sécurité de la marque après le départ des dirigeants

Elon Musk, PDG de Tesla, s’entretient avec CNBC le 16 mai 2023. David A. Grogan | CNBC

Le départ soudain des dirigeants de Twitter chargés de la modération du contenu et de la sécurité de la marque a rendu l’entreprise plus vulnérable que jamais aux discours de haine. Jeudi, la vice-présidente de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a démissionné de l’entreprise. Après le départ d’Irwin, le responsable de la sécurité de la marque et de la qualité des annonces, AJ Brown, aurait gauchetout comme Maie Aiyed, une responsable de programme qui a travaillé sur des partenariats de sécurité des marques. Cela fait un peu plus de sept mois qu’Elon Musk a conclu son achat de 44 milliards de dollars de Twitter, un investissement qui jusqu’à présent a été un perdant d’argent géant. Musk a considérablement réduit les effectifs de l’entreprise et annulé les politiques qui restreignaient le type de contenu pouvant circuler. En réponse, de nombreuses marques ont suspendu ou réduit leurs dépenses publicitaires, comme l’ont documenté plusieurs groupes de défense des droits civiques. Twitter, sous Musk, est la quatrième marque la plus détestée aux États-Unis selon le classement de réputation Axios Harris 2023. La controverse entourant le contrôle de Musk sur Twitter continue de croître. Cette semaine, Musk a déclaré qu’il n’était pas contraire aux conditions d’utilisation de Twitter de tromper les personnes trans sur la plate-forme. Il a dit que cela était simplement « grossier » mais pas illégal. » Les défenseurs et les chercheurs LGBTQ+ contestent sa position, affirmant qu’elle invite à l’intimidation des personnes trans. Vendredi, Musk a diffusé une vidéo sur Twitter qui a été jugée transphobe par ces groupes. De nombreuses organisations LGBTQ ont exprimé leur consternation Nouvelles de la BNC sur la décision de Musk, affirmant que les nouvelles politiques de l’entreprise entraîneront une augmentation des discours de haine anti-trans et des abus en ligne. Bien que Musk ait récemment embauché l’ancienne chef de la publicité mondiale de NBC Universal, Linda Yaccarino, pour lui succéder en tant que PDG, on ne sait pas comment le nouveau patron apaisera les inquiétudes des annonceurs concernant le contenu raciste, antisémite, transphobe et homophobe à la lumière des récents départs et du rôle continu de Musk. en tant qu’actionnaire majoritaire et chef de la technologie. Même avant les dernières sorties très médiatisées, Musk avait réduit le nombre de travailleurs chargés de la sécurité et de la modération du contenu dans le cadre des licenciements généralisés de l’entreprise. Il a éliminé toute l’équipe d’éthique de l’IA, qui était chargée de s’assurer que le contenu préjudiciable n’était pas recommandé de manière algorithmique aux utilisateurs. Musk, qui est également le PDG de Tesla et SpaceX, a récemment minimisé les inquiétudes concernant la prévalence du discours de haine sur Twitter. Il a affirmé lors d’un événement du Wall Street Journal que depuis qu’il avait repris l’entreprise en octobre, les discours de haine sur la plateforme avaient diminué et que Twitter avait réduit « le spam, les escroqueries et les bots » d' »au moins 90% ». Des experts et des initiés de l’industrie de la publicité ont déclaré à CNBC qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces affirmations. Certains disent que Twitter entrave activement les chercheurs indépendants qui tentent de suivre ces mesures. Twitter n’a pas fourni de commentaire pour cette histoire.

L’état du discours de haine sur Twitter

Dans un papier publié en avril qui sera présenté lors de la prochaine Conférence internationale sur le Web et les médias sociaux à Chypre, des chercheurs de l’État de l’Oregon, de l’Université de Californie du Sud et d’autres institutions ont montré que le discours de haine avait augmenté depuis que Musk avait acheté Twitter. Les auteurs ont écrit que les comptes connu pour les messages contenant du contenu haineux et des insultes ciblant les Noirs, les Asiatiques, les groupes LGTBQ et d’autres ont augmenté ces tweets « de façon spectaculaire après la prise de contrôle de Musk » et ne montrent aucun signe de ralentissement. Ils ont constaté que Twitter n’avait pas fait de progrès sur les bots, qui sont restés aussi répandus et actifs sur Twitter qu’ils l’étaient avant le mandat de Musk. Musc auparavant indiqué que les algorithmes de recommandation de Twitter proposent un contenu moins offensant aux personnes qui ne veulent pas le voir.

Keith Burghardt, l’un des auteurs de l’article et informaticien à l’Institut des sciences de l’information de l’Université de Californie du Sud, a déclaré à CNBC que le déluge de discours de haine et d’autres contenus explicites est en corrélation avec la réduction du nombre de personnes travaillant sur les questions de confiance et de sécurité et la politiques de modération de contenu assouplies. Musk a également déclaré lors de l’événement WSJ que « la plupart des annonceurs » étaient revenus sur Twitter. Louis Jones, un responsable de longue date des médias et de la publicité qui travaille maintenant au Brand Safety Institute, a déclaré qu’il n’était pas clair combien d’annonceurs avaient repris leurs dépenses, mais que « de nombreux annonceurs restent en pause, car Twitter a une portée limitée par rapport à certaines autres plateformes. « Jones a déclaré que de nombreux annonceurs attendent de voir comment les niveaux de « toxicité » et de discours de haine sur Twitter changent alors que le site semble s’orienter vers davantage d’utilisateurs de droite et à l’approche des élections américaines. Il a déclaré qu’un grand défi pour les marques est que Musk et Twitter n’ont pas précisé ce qu’ils comptent dans leurs mesures évaluant les discours de haine, les spams, les escroqueries et les robots. Les chercheurs demandent à Musk de fournir des données pour étayer ses récentes affirmations. « Plus de données sont essentielles pour vraiment comprendre s’il y a une diminution continue des discours de haine ou des bots », a déclaré Burghardt. « Cela souligne à nouveau la nécessité d’une plus grande transparence et pour les universitaires de disposer de données librement disponibles. »

Montrez-nous les données