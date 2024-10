Elon Musk et Tesla moqués pour avoir copié les conceptions « Moi, Robot »

Lors de la grande présentation Cybercab Robotaxi de Tesla la semaine dernière au parc Warner Bros. à Burbank, en Californie, la société a également présenté la dernière itération du Tesla Bot, baptisé Optimus, ainsi qu’un Robovan. La révélation initiale du trio de produits robotiques a suscité un grand enthousiasme sur les réseaux sociaux, mais très rapidement, les éloges se sont transformés en moquerie alors que les conceptions étaient scrutées, une foule de personnes accusant la société d’Elon Musk d’avoir piraté les conceptions trouvées dans le film scientifique de 2004. film fi Moi, Robot avec Will Smith.

Tesla avait surnommé l’événement « Nous, Robot », qui joue dans le titre du recueil de nouvelles d’Isaac Asimov de 1950 sur lequel le film est basé, ce qui signifie qu’il y avait une certaine reconnaissance de la pollinisation croisée des idées. Cependant, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont souligné la ressemblance étrange entre les trois offres de robots prévues par Tesla et des produits similaires dans le film d’Alex Proyas, qui se déroule en 2035 à Chicago.

Optimus, un humanoïde robotique à usage général que Tesla développe actuellement et qui tire son nom du Transformateurs caractère, présente des similitudes avec les robots NS5 trouvés dans Moi, Robot. Mais c’est le fait que le Robovan (un véhicule de transport de personnes autonome qui ressemble au véhicule de livraison robotique du film) et le Robotaxi (un taxi autonome qui ressemble à l’Audi RSQ dans le film) ont également imité des véhicules similaires trouvés dans Moi, Robot cela a vraiment inspiré les moqueries incessantes sur les réseaux sociaux et même une réponse de Proyas.

Proyas lui-même est intervenu dimanche en tweetant : « Hé Elon, puis-je récupérer mes créations s’il vous plaît ? »

Le cinéaste Matt Granger, qui a travaillé comme assistant de Proyas sur Moi, Robot tweeté« Je souhaite moi aussi offrir mon ‘va te faire foutre’ à Elon et à son manque total de créativité. »