LA romance intermittente entre Elon Musk et Grimes a eu des rebondissements bizarres – y compris un bébé de substitution secret et des jumeaux nés d’une autre femme en même temps.

Maintenant, un documentaire de la BBC a révélé que le patron de Tesla pense qu’elle est le fruit de sa propre imagination – et elle est d’accord.

Le patron de Tesla a rencontré Grimes en 2018 sur Twitter Crédit : Getty

Le père de dix enfants a deux enfants, dont X AE A-XII, avec Grimes

Dans The Elon Musk Show, qui continue sur BBC2 mercredi, le journaliste de Vanity Fair Devin Gordon dit que le chanteur canadien a révélé la théorie loufoque dans une récente interview.

“Elle m’a dit à plusieurs reprises que Musk a cette théorie d’elle qu’elle n’est pas réelle, qu’elle est une simulation qui a été créée par lui et existe dans son cortex cérébral comme une sorte de compagnon parfait pour lui”, dit-il.

«Ce qui semble un peu fou et peut-être même un peu effrayant, sauf qu’elle est d’accord avec ça. Elle a dit qu’elle se sentait comme cette simulation qui a été parfaitement créée pour lui.

Le documentaire en trois parties, qui a débuté cette semaine, interroge d’anciens collègues et des membres de la famille, dont maman Maye – qui raconte son enfance “violente”.

La première épouse Justine révèle qu’elle a découvert que son mari était en train de divorcer grâce à un message laissé à leur conseiller conjugal.

Et la star britannique Talulah Riley – qui a épousé le milliardaire deux fois – révèle des détails intimes sur leur relation, y compris comment il l’a discutée en l’invitant à regarder des vidéos de fusée, ainsi que le côté plus doux du PDG qui travaille dur.

“Il a une vraie innocence en lui. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il ressent avec une pureté incroyable l’émotion qu’il ressent à ce moment-là, quelle qu’elle soit », dit-elle.

«Il ressent les choses incroyablement profondément. J’ai entendu dire qu’il était froid et sans émotion. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. C’est la personne la plus émotive que je connaisse.

Pieds nus dans la neige pour prouver l’amour

Talulah, alors âgé de 22 ans, a rencontré Musk au Whiskey Mist de Londres en 2008, quelques semaines seulement après sa séparation de sa première épouse, Justine Wilson.

Après une romance éclair de seulement 10 jours, il lui a dit : « Je ne veux pas que tu rentres à la maison. Je veux t’épouser » et elle a emménagé dans son appartement de Los Angeles, devenant une belle-mère instantanée pour ses cinq petits enfants.

À l’époque, l’homme d’affaires était au bord de la faillite, après avoir investi des millions dans Tesla – qui avait du mal à produire une voiture électrique de série – et la société de fusées SpaceX.

Des documents judiciaires ont révélé qu’il utilisait des prêts d’urgence d’amis pour payer les frais de divorce et les frais de subsistance.

Il travaillait 20 heures par jour et souffrait de terreurs nocturnes et, dans le deuxième épisode du documentaire, Talulah révèle ses craintes pour sa santé.

“C’était vraiment horrible… Il subissait un stress incroyable”, dit-elle. “J’avais peur qu’il fasse une crise cardiaque. Je n’arrêtais pas de penser que Dieu, je dois juste garder ce gars en vie.

Elle révèle également une histoire touchante qui révèle le côté plus romantique du geek tech bourreau de travail.

« C’était l’un des mauvais Noëls. Il avait oublié de m’offrir un cadeau de Noël », dit-elle. « Nous étions à Boulder, au Colorado, donc il y a énormément de neige.

“Nous étions au lit et il a dit:” Ce n’est pas que je ne t’aime pas, je t’aime vraiment vraiment, c’est juste que mon cerveau explose.

« Il s’est levé au milieu de la nuit et a disparu. Il est revenu deux heures plus tard. Il était sorti en T-shirt et short, pieds nus, et il avait creusé dans la neige et cueilli des fleurs.

“Il était allé partout dans Boulder, et il est revenu avec ce petit bouquet de fleurs cueillies” et a dit “Je voulais juste te montrer à quel point je t’aime.”

Le couple s’est rencontré en 2008 lorsque l’actrice britannique avait 22 ans Crédit : AP

Talulah est devenue la belle-mère instantanée de cinq enfants par Justine Crédit : Getty – Contributeur

Aéroglisseur et anguilles

Talulah dit qu’il soutenait sa carrière et, lorsqu’elle a dû retourner au Royaume-Uni, pour filmer St Trinian’s 2, il a envoyé un camion de fleurs sur le plateau, a trouvé les noms de chaque femme sur le plateau et les a soignées. aux fleurs, aux chocolats et au champagne.

“Je me souviens du premier ministre [of St Trinians] il est venu et il tenait mon parapluie pour moi pendant que je faisais des dédicaces, et personne ne savait qui était Elon », se souvient-elle.

“Il était très gentil et adorable et très favorable.”

Le couple s’est marié en 2010, dans la cathédrale de Dornoch en Écosse, et dit que Musk était heureux de se marier au Royaume-Uni.

“J’ai dit s’il y avait quelque chose que vous vouliez au mariage et il a dit:” Oui, je veux un aéroglisseur et des anguilles. Nous avions donc un aéroglisseur et des anguilles », dit-elle.

“Nous sommes allés à Paris pour notre lune de miel pendant quelques jours – il a pris quelques rendez-vous pendant notre séjour – mais c’était vraiment sympa.”

Le couple a divorcé deux ans plus tard avant de se remarier en 2013. Un an plus tard, Musk a de nouveau demandé le divorce, avant de retirer la requête. Le couple s’est finalement séparé en 2016.

Dans le documentaire, Talulah explique la raison de la séparation du mariage, de la réunion et de la séparation finale.

“J’ai trouvé LA vraiment difficile à partir du moment où j’ai atterri là-bas”, dit-elle. “Ça a été un choc culturel incroyable. Je voulais juste rentrer à la maison et j’ai continué à essayer de rentrer à la maison, mais j’aime aussi vraiment Elon, donc il nous a fallu plusieurs années pour comprendre cela.

Le couple reste proche et elle dit que, bien qu’elle n’ait pas compris sa vision, elle pense qu’il pourrait un jour réaliser son rêve ultime – construire une colonie humaine sur Mars.

«Il pouvait en quelque sorte voir comment le monde allait d’une manière que je ne comprenais tout simplement pas, et j’aime avoir cette perspective et je suis reconnaissant pour chaque partie de cela.

“J’espère qu’il amènera l’humanité sur Mars parce que je pense que c’est sa raison d’être plus que tout cela.”

Talulah révèle le côté plus doux de son ex dans le documentaire Crédit : BBC

Lien sur la théorie de l’IA

Après une brève relation avec Amber Heard, Elon Musk a rencontré Grimes pour la première fois au début de 2018 via Twitter – et s’est lié par un bâillon de haute technologie.

“Ils ont tous les deux fait une blague ringard similaire sur une théorie effrayante de l’IA du futur appelée Roko’s Basilisk, que je ne comprends même pas vraiment”, déclare Devin. “Et ses intérêts sont tous les mêmes que lui et sa musique est très orientée vers la technologie.”

Sur le rebond d’une brève idylle avec Amber Heard, Musk est tombé amoureux de la chanteuse canadienne, qui a 17 ans de moins.

En mai 2020, ils ont accueilli leur premier fils mais ont immédiatement provoqué une controverse avec le choix du nom – X Æ A-12 – et ont été contraints de le changer en X AE A-XII par les autorités californiennes car il contenait des symboles non inclus dans l’alphabet.

Un an plus tard, Musk a déclaré que le couple s’était “semi-séparé mais s’aime toujours, se voit fréquemment et est en bons termes”.

Malgré la séparation, le couple a utilisé une mère porteuse pour donner naissance à leur petite fille, Exa Dark Siderael – également connue sous le nom de Y – qui est née en décembre.

Ils ont gardé sa naissance secrète, admettant seulement qu’elle existait lorsqu’un journaliste a entendu un bébé pleurer à l’étage chez eux en mars.

Lorsqu’elle a été pressée, elle a admis qu’elle avait une fille et a expliqué que de graves complications lors de sa première grossesse signifiaient qu’elles ne voulaient pas risquer une seconde.

Des documents judiciaires récemment dévoilés par Insider ont également révélé qu’il avait des jumeaux avec son collègue Shivon Zilis, nés un mois avant Y.

Expliquant leur relation on-off, Grimes a ajouté: “Il n’y a pas de vrai mot pour ça.

«Je l’appellerais probablement mon petit ami, mais nous sommes très fluides. Nous vivons dans des maisons séparées. Nous sommes meilleurs amis. On se voit tout le temps…. Nous avons juste notre propre truc en cours, et je ne m’attends pas à ce que les autres le comprennent.

L’épisode 2 de The Elon Musk Show sera diffusé mercredi sur BBC2