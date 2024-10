Elon Musk et Poutine se parlent régulièrement depuis fin 2022 : rapport

Elon Musk a régulièrement communiqué avec le président russe Vladimir Poutine sur un large éventail de sujets au cours des deux dernières années, selon un rapport.

Le propriétaire milliardaire de SpaceX et le dirigeant du Kremlin, toujours en guerre contre l’Ukraine, discutent depuis fin 2022 de divisions géopolitiques, de sujets commerciaux et personnels. le Wall Street Journal » a rapporté, citant plusieurs responsables actuels et anciens des États-Unis, européens et russes.

Au cours d’une conversation, Poutine a demandé à Musk de ne pas activer son service Internet par satellite Starlink au-dessus de Taïwan, ce qui serait une faveur à la Chine, ont informé deux personnes du média.







Selon un rapport, Elon Musk aurait régulièrement communiqué avec le président russe Vladimir Poutine sur un large éventail de sujets au cours des deux dernières années. PA

La demande est arrivée à la fin de l’année dernière, a déclaré au Journal un ancien officier des renseignements russes.

Starlink n’est pas autorisé à offrir un service Internet à Taiwan, ce qui a imposé des restrictions aux opérateurs de satellite non taïwanais, selon le média. Une carte Starlink montre qu’une date de service est inconnue pour le moment.

SpaceX, qui gère Starlink, a des relations commerciales avec l’armée américaine et les agences de renseignement, ce qui permet à Musk d’accéder à certaines informations classifiées. Mais aucun signal d’alarme n’a été émis concernant d’éventuelles violations de la sécurité concernant la communication de Musk avec Poutine, a rapporté le journal.

Pourtant, une personne au courant des conversations aurait déclaré : « Ils n’aiment pas ça », faisant référence aux réflexions du gouvernement américain sur le dialogue Musk-Poutine.

Le gouvernement fédéral est confronté à une énigme en raison de sa forte dépendance aux technologies de Musk, a déclaré la personne au Journal.







Le président russe Vladimir Poutine entre dans la salle avant une réunion bilatérale lors du sommet des dirigeants des BRICS le 22 octobre 2024 à Kazan, République du Tatarstan, Russie. Getty Images

Musk n’a pas commenté cette histoire, mais a déclaré dans le passé qu’il était « absurde » qu’il soit qualifié d’apologiste de la Russie.

Il a fait face à des difficultés l’année dernière après avoir refusé d’activer son réseau Internet par satellite Starlink près de la côte de Crimée en vue d’une attaque de drone en Ukraine, mais a fait valoir que sa technologie n’était pas destinée aux opérations militaires.

Un porte-parole du Kremlin a déclaré que le seul contact qu’Elon Musk avait eu avec Poutine était par téléphone, au cours duquel les deux hommes parlaient de « l’espace ainsi que des technologies actuelles et futures ».

Musk est devenu une figure centrale de la campagne de l’ancien président Donald Trump pour reconquérir la Maison Blanche, apparaissant lors de rassemblements aux côtés du 45e président.

Interrogé sur les liens de Musk avec Poutine, la campagne Trump a salué le PDG de Tesla comme un « leader industriel unique en son genre », tout en soulignant que Trump « rétablirait sa paix grâce à une politique étrangère forte pour dissuader l’agression de la Russie et mettre fin à la guerre ». en Ukraine », selon le Journal.