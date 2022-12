Elon Musk et Matt Taibbi lancent un débat sur la publication de fichiers Twitter

Les soi-disant fichiers Twitter, publiés vendredi soir par le journaliste indépendant Matt Taibbi, ont déclenché une tempête parmi les experts, les éthiciens des médias et les législateurs des deux partis. Il offrait également une fenêtre sur le paysage moderne fracturé de l’information, où la réception d’une histoire est souvent façonnée par les hypothèses des lecteurs sur les motivations des journalistes et des sujets.

M. Musk et M. Taibbi ont qualifié les échanges de preuves de la censure de rang et de l’influence pernicieuse des libéraux. Beaucoup d’autres – même certains ardents critiques de Twitter – ont été moins impressionnés, affirmant que les échanges montraient simplement un groupe de cadres débattant sérieusement de la manière de traiter un reportage non confirmé basé sur des informations provenant d’un ordinateur portable volé.

Un modèle établi : Licencier des gens. En parlant de faillite. Dire aux travailleurs d’être un « noyau dur ». Twitter n’est pas la première entreprise à avoir vu Elon Musk utiliser ces tactiques.

Résoudre un “malentendu”: Après que M. Musk ait accusé Apple de menacer de retirer Twitter de son App Store, il semble qu’une querelle potentielle entre les titans de la technologie ait été évitée.

Une « guerre des talents » : Considérant la désinformation comme une responsabilité potentiellement coûteuse, plusieurs entreprises cherchent à embaucher d’anciens employés de Twitter ayant l’expertise nécessaire pour la contrôler.

Factures impayées: M. Musk et ses conseillers ont examiné tous les types de coûts sur Twitter, demandant au personnel d’examiner, de renégocier et, dans certains cas, de ne pas payer du tout les fournisseurs extérieurs.

Et comme pour de nombreux reportages modernes, les fichiers Twitter ont été rapidement transformés en armes au service d’un nombre vertigineux d’arguments préexistants.

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui accuse souvent les libéraux d’étouffer le discours, a affirmé que “les documents montrent une violation systémique du premier amendement, le plus grand exemple de cela dans l’histoire moderne”. Les républicains de la Chambre, qui ont appelé à une enquête sur les relations commerciales de Hunter Biden, ont affirmé sans aucune preuve que le rapport montrait une collusion systémique entre Twitter et les aides de Joe Biden, qui était alors le candidat démocrate. (Jack Dorsey, directeur général de Twitter à l’époque, plus tard renversé la décision de bloquer l’histoire du Post et a dit au Congrès que c’était une erreur.)

D’anciens dirigeants de Twitter, qui ont déploré la gestion chaotique de l’entreprise par M. Musk, ont cité la publication des documents comme un autre signe d’insouciance. Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, a déclaré que la publication de documents non expurgés – dont certains comprenaient les noms et adresses e-mail des responsables de Twitter – était “une chose fondamentalement inacceptable à faire” et mettait les gens “en danger”. (M. Musk a déclaré plus tard que, avec le recul, “je pense que nous aurions dû exclure certaines adresses e-mail”.)

Le rôle central de M. Taibbi, figure polarisante dans les cercles du journalisme, a déclenché son propre tollé.

Autrefois une voix majeure de la gauche politique, M. Taibbi s’est fait connaître en se présentant comme un diseur de vérité sans encombre. Il est peut-être mieux connu pour avoir qualifié Goldman Sachs de « calmar vampire » dans un article qui a galvanisé l’indignation du public envers Wall Street. Mais son commentaire sur l’ancien président Donald J. Trump a divergé des opinions de nombreux démocrates – par exemple, il était sceptique quant aux allégations de collusion entre la Russie et la campagne de M. Trump – et sa base de fans a changé.