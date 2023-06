Elon Musk et Mark Zuckerberg : Vont-ils vraiment se battre en cage ?

Les garçons se battent.

Par « garçons », nous entendons bien sûr les milliardaires de la technologie Elon Musk, qui possède Tesla, SpaceX et, plus récemment, Twitter, ainsi que Mark Zuckerberg, qui a fondé Meta (anciennement Facebook), qui possède également Instagram et WhatsApp.

Ils ont respectivement 51 et 39 ans – et nous avons le regret de vous informer qu’ils se préparent pour un combat en cage dans un lieu non confirmé (mais éventuellement à Las Vegas?) à une date à déterminer. Elon Musk a signalé son intérêt pour le match sur Twitter il y a quelques jours ; Zuckerberg, naturellement, a confirmé qu’il était via Instagram.

On se demande si ce match va même avoir lieu, malgré les échanges de va-et-vient sur les réseaux sociaux entre Musk et Zuckerberg, et l’affirmation du président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, selon laquelle « les deux gars sont absolument sérieux ». Ce serait un grand spectacle d’un combat de MMA, mais dans une certaine mesure, Zuckerberg et Musk ont ​​déjà bénéficié de la publicité en parlant simplement de combat.

Cet appel partagé à l’attention pourrait être un moyen de détourner l’attention des nouvelles qu’ils voudraient peut-être enterrer : juste avant l’annonce de la lutte en cage, Meta a annoncé qu’il couperait l’accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram au Canada à la suite de l’adoption d’une loi qui exige que ces entreprises technologiques rémunèrent les médias nationaux lorsqu’ils créent des liens vers leur contenu. Pendant ce temps, la réputation de Musk a plongé l’année dernière – les données de Morning Consult de fin 2022 ont indiqué que sa préférence nette avait chuté de 13 points parmi les adultes américains, et même la réputation de Tesla a été ternie par son comportement.

Mais divertir un combat comme celui-ci semble aussi être le reflet de la pure vanité de Musk et Zuckerberg. La jeune génération de fans de MMA en particulier est « prête à fanboyer pour les milliardaires », a déclaré Nate Wilcox, le propriétaire de Bloody Elbow, un site d’information qui couvre le MMA et d’autres sports de combat. Musk a déjà fait des cascades comme celle-ci pour attirer l’attention des médias, comme fumer de l’herbe dans l’émission de Joe Rogan ou nommer son chien PDG de Twitter. Et Zuckerberg est le genre de gars qui se coupe les cheveux pour ressembler à Augustus Caesar.

« Je pense que le narcissisme ne peut pas être sous-estimé », a déclaré Wilcox.

Combien y a-t-il de viande dans ce boeuf ?

Toute cette idée peut ressembler à un rêve de fièvre inquiétant, mais elle est en fait réelle – et la confrontation entre Musk et Zuckerberg a une certaine histoire. Ce qui a préparé le terrain pour leur « boeuf » était une fusée SpaceX transportant un satellite appartenant à Facebook en 2016. Le lancement a échoué et le satellite – que la société maintenant connue sous le nom de Meta avait prévu d’utiliser pour fournir un service Internet dans certaines parties de l’Afrique – a été détruit.

Les choses ont sans doute été un peu glaciales depuis lors. Musk a déclaré publiquement que des applications de médias sociaux comme Instagram avoir un impact négatif sur la santé mentale. Au cours des derniers mois, Musk a déclaré que l’un de ses objectifs avec Twitter était de maximiser le « temps d’utilisation non regretté » – peut-être un coup sur Meta.

Zuckerberg, pour sa part, n’a pas tweeté depuis plus d’une décennie. Au lendemain du scandale de Cambridge Analytica en 2018, au cours duquel des quantités de données d’utilisateurs de Facebook avaient été utilisées à mauvais escient par une société de données privée liée à la campagne Trump, Musk a supprimé les pages Facebook de Tesla et SpaceX.

Mais bien que les deux hommes ne soient pas exactement amis, le combat promis entre Musk et Zuckerberg concerne en fait la concurrence de deux entreprises similaires, qui s’est intensifiée après que Musk soit entré dans l’arène des médias sociaux l’année dernière en achetant (à contrecœur) Twitter. Depuis lors, la stabilité déclinante de Twitter, ses stratagèmes pour faire payer les utilisateurs pour des fonctionnalités telles que les coches bleues de vérification d’identité, et le vitriol de droite et les discours de haine de plus en plus visibles (juste cette semaine, Musk a déclaré « cisgenre » une insulte sur Twitter) ont été le sujet de plaintes et de moqueries incessantes.

En mars, la newsletter technique Platformer a signalé que Meta travaillait sur une application de médias sociaux textuelle de type Twitter. Un haut dirigeant de Meta s’est vanté que leur version serait « sainement gérée », faisant un signe de tête aux innombrables rapports sur les décisions apparemment impétueuses de Musk depuis qu’il a repris Twitter. Musk a fait référence à ce commentaire dans la perspective de la suggestion de combat en cage, tweetant, « Je suis sûr que la Terre a hâte d’être exclusivement sous le pouce de Zuck sans autre option. »

Il est vrai que Meta est la plus grande entreprise, avec une capitalisation boursière de près de 747 milliards de dollars et 3,8 milliards d’utilisateurs actifs par mois sur l’ensemble de ses applications. En revanche, la capitalisation boursière de Twitter (avant que Musk ne la privatise) était d’environ 41 milliards de dollars et comptait environ 368 millions d’utilisateurs actifs par mois en 2022. place de la ville égalitaire et libre d’expression – debout contre les monarques tyranniques.

Qui gagnerait dans un combat entre Musk et Zuckerberg ?

Il est difficile de prédire si Musk ou Zuckerberg sortiraient victorieux.

« Chaque fois que vous avez des non-athlètes amateurs qui essaient de participer à des sports de combat, c’est toujours un coup de dés », a déclaré Wilcox. « Vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre puisque vous n’avez jamais vu ces gens se battre en compétition auparavant. »

Dans le cas de Zuckerberg, le plus proche qu’il est venu est le plus bas niveau de compétition amateur en jiu-jitsu, dans lequel il a obtenu une ceinture blanche – le premier rang de cinq en expertise. Cela pourrait lui donner un léger avantage sur Musk, qui n’a apparemment jamais rien fait de tel. Zuckerberg est également plus jeune de 12 ans, ce qui suggère qu’il pourrait être plus agile. Cela a amené certaines personnes dans le monde du MMA à parier sur lui.

Mais Musk (bien qu’il ait récemment perdu du poids, apparemment en raison de sa prescription Ozempic) est plus gros, et cela peut s’avérer un gros avantage en MMA. Le propriétaire de Twitter lui-même l’a reconnu : « J’ai ce super mouvement que j’appelle » The Walrus « , où je me couche sur mon adversaire et ne fais rien », a-t-il tweeté. Musk pèse environ 187 livres et Zuckerberg moins de 154 livres.

Pourtant, mettre de l’argent sur l’un ou l’autre est une proposition risquée. Et bien qu’aucun d’eux n’ait probablement la capacité d’assommer l’autre, cela pourrait toujours être un combat laid, rappelant certains matchs de boxe de célébrités au début des années 2000, comme le passage à tabac particulièrement brutal que la star de la sitcom des années 70, Ron Palillo, a reçu de Sauvé par le gongest Dustin Diamond. Wilcox a comparé cette bataille à « l’histoire du moment où les Romains ont mis des éléphants dans des cages de gladiateurs avec des lions, et les éléphants ont offert un spectacle si triste alors qu’ils étaient mutilés à mort que le Colisée romain bondé avait en fait l’estomac retourné ».

Si Musk et Zuckerberg s’affrontent sous l’UFC, cela devrait être réglementé, ce qui inclurait probablement des exigences de sécurité telles que des couvre-chefs qui mettraient une limite supérieure à la dangerosité.

« Le seul résultat de combat que je peux vraiment vous promettre est que les deux hommes vont s’embarrasser et que si l’un d’eux a un avantage physique distinct sur l’autre, ce ne sera pas agréable à regarder à moins que vous n’aimiez regarder les coups », a déclaré Wilcox.

Pourquoi deux milliardaires connus pour leur propriété intellectuelle lèveraient-ils les poings, de toute façon ?

Nous sommes tous plongés dans la roue du hamster de l’économie de l’attention, et les propriétaires de deux plates-formes de médias sociaux populaires le savent. Les milliardaires de la technologie sont traités comme des dieux des temps modernes depuis des décennies ; leur valeur nette est déterminée non seulement par les technologies qu’ils prétendent «perturber», mais aussi par la façon dont leur public les perçoit comme cool, avertis et géniaux.

Prenez, par exemple, les légions de loyalistes d’Elon Musk, qui semblent accepter tout ce qu’il tweete comme un évangile pour vivre. Bien avant la débâcle de l’acquisition de Twitter, Musk avait déjà atteint un culte de la personnalité semblable à la fascination fervente qui a entouré le fondateur d’Apple, Steve Jobs. (Le biographe de Jobs, Walter Isaacson, travaille également sur un récit de la vie de Musk jusqu’à présent.) Au fil des ans, Musk a également clairement indiqué qu’il voulait être considéré comme un shitposter, un troll Internet occasionnel qui ne prend rien de tout cela. trop au sérieux, et un gars cool qui n’est certainement pas en colère contre quelqu’un qui l’insulte (comme en témoigne son abus de l’emoji pleurer de rire).

En revanche, Zuckerberg n’a jamais connu une grande vague de popularité, en particulier après le scandale de Cambridge Analytica en 2018. L’étude Morning Consult montrant la chute de Musk a également montré que Zuckerberg avait la plus faible faveur du public parmi les PDG étudiés. Le public l’a souvent reçu comme quelque peu maladroit et difficile à comprendre; il a été la cible de plusieurs mèmes. Contrairement à Musk, il n’a pas l’habitude de laisser échapper tout ce que son lobe préfrontal lui dit. La personnalité plus boutonnée de Zuckerberg l’a probablement sauvé d’une nouvelle controverse, mais cela signifie également qu’il n’y a tout simplement pas de fanboys de Zuckerberg comme il y a des fanboys de Musk.

Les entreprises technologiques atteignent souvent des sommets vertigineux – il suffit de regarder ce qui s’est passé avec l’IA au cours des six derniers mois, et combien de personnes connaissent maintenant le créateur de ChatGPT, Sam Altman, PDG d’OpenAI – mais elles peuvent chuter tout aussi rapidement. Le monde a été témoin d’une telle chute de grâce l’année dernière lorsque le milliardaire crypto chéri Sam Bankman-Fried a été arrêté pour fraude aux Bahamas. Ou Elizabeth Holmes, qui vient de commencer à purger une peine de 11 ans de prison.

Le fait est que les étoiles de la Silicon Valley montent et descendent à la vitesse de la lumière, et cela dépend en grande partie du battage médiatique, qui à son tour peut être renforcé ou atténué par la sympathie – ou, du moins, le divertissement – ​​d’un fondateur de startup prometteur. Rétrospectivement, il peut sembler incroyable que quiconque ait jamais cru aux absurdités de Holmes, ou que personne n’ait examiné Bankman-Fried et FTX plus tôt. Mais lorsque les personnes débitant des mensonges aussi conséquents et coûteux sont de puissantes célébrités influentes avec un large public et que l’industrie des médias est prête à amplifier leurs propos, est-il vraiment surprenant que les fraudeurs soient traités non seulement avec crédulité, mais aussi avec adulation, ratissant des milliards en conséquence ?

L’influence, en d’autres termes, est un atout considérable, en particulier pour les PDG et les fondateurs qui se bousculent dans les eaux mercurielles de l’industrie technologique. Musk et Zuckerberg le savent. Lorsque l’attention est portée sur eux et qu’ils deviennent viraux, cela les rend généralement plus riches et plus influents. En nous faisant miroiter une allumette absurde en cage, ils demandent : « Ça ne vous amuse pas ?